「神クロスだったな〜」「最高」菅原由勢の絶妙アシストに脚光！ ブレーメンは２−１勝利「逆転弾にも絡んでて素晴らしい！」
劇的な逆転勝利に貢献した。
菅原由勢が所属するブレーメンは現地11月７日、ブンデスリーガ第10節でヴォルフスブルクと対戦。２−１で接戦を制した。
28分に先制を許したブレーメンは、83分に追いつく。右サイドから菅原が狙いすましたクロスを供給すると、イェンス・ステーイがヘディングシュートでネットを揺らす。さらに90＋４分、再び菅原がクロスを入れると、ビクター・ボニフェイスのシュートのこぼれ球をサミュエル・ムバングラがボレーで叩き込んだ。
今季３つ目のアシストを含め、２得点に絡む活躍ぶり。試合を中継した『DAZN』の公式Xが２つの得点シーンを公開。SNS上では「同点アシストきたああああ！」「最高〜〜」「神クロスだったな〜」「逆転弾にも絡んでて素晴らしい！」といった声があがった。
ガーナ＆ボリビアと対戦する11月シリーズで代表復帰の菅原。好調をキープして森保ジャパンに合流できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブレーメン菅原由勢の絶品アシスト。逆転弾の起点にも
菅原由勢が所属するブレーメンは現地11月７日、ブンデスリーガ第10節でヴォルフスブルクと対戦。２−１で接戦を制した。
28分に先制を許したブレーメンは、83分に追いつく。右サイドから菅原が狙いすましたクロスを供給すると、イェンス・ステーイがヘディングシュートでネットを揺らす。さらに90＋４分、再び菅原がクロスを入れると、ビクター・ボニフェイスのシュートのこぼれ球をサミュエル・ムバングラがボレーで叩き込んだ。
今季３つ目のアシストを含め、２得点に絡む活躍ぶり。試合を中継した『DAZN』の公式Xが２つの得点シーンを公開。SNS上では「同点アシストきたああああ！」「最高〜〜」「神クロスだったな〜」「逆転弾にも絡んでて素晴らしい！」といった声があがった。
ガーナ＆ボリビアと対戦する11月シリーズで代表復帰の菅原。好調をキープして森保ジャパンに合流できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ブレーメン菅原由勢の絶品アシスト。逆転弾の起点にも