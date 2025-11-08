»Ô¸¶È»¿Í¡¡¡Ö¸½¾ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×»ÒÌò»þÂå¤Î·Ð¸³»²¹Í¤Ë¡Ö¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶ºî¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»Ô¸¶È»¿Í¡Ê38¡Ë¤¬8Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿©¡¡±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×Âç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¦±é¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃË¤Èµë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¤è¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬µë¿©¤ò¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥°¥ë¥á¥³¥á¥Ç¥£¡£2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ3¥·¥ê¡¼¥º¡¢·à¾ìÈÇ3ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¶¦±é¤ÎÉðÅÄÎèÆà¡¢±É¿®¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤âÅÐÃÅ¡£º£ºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇ¦Àî¡Ê¤ª¤·¤«¤ï¡ËÃæ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡´ó¤»½ñ¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»Ô¸¶¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¼çÌò¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤â13¡¢14¤Îº¢¤«¤é¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´ÆÆÄ¤ÈËÍ¤ÎÊì¤¬¥á¡¼¥ë¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´ÆÆÄ¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ò¹¯¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡ÈÌÀÆü¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡É¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ê¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î»ÒÌò»þÂå¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¡È»Å»ö¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤«¡È¤ª¼Çµï¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´Ä¶ºî¤ê¤òÂè°ì¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à»ÒÌò¤é¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖËÍ¤Î¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¤«¤«¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö³§ÍÍ¤Î¹¬¤»¤¬ËÍ¤Î¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£