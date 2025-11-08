俳優の市原隼人（38）が8日に都内で、主演映画「おいしい給食 炎の修学旅行」大ヒット記念舞台あいさつに出席した。

給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。2019年にスタートしたドラマ3シリーズ、劇場版3本が公開され、大ヒット作品となっている。

今作では異例の計80回の舞台あいさつを予定していて、この日は58回目。「本当に6年前からすると夢を見させていただいてるような感じ」と感無量の表情で「見てくださるお客さんの皆様のおかげなんです。そんな感謝の気持ちを直接お客様に伝えたくて…。、全国を回る舞台挨拶の約2/3が終わったくらいじゃないかな？なにをやっても物足りないです」と笑った。

直接対面したファンからの言葉や拍手、笑顔、涙が市原の力に変わる。「お会いしたお客様の姿からエンターテイメントの根源と役者の醍醐味、本当にかけがえのない大切なものをたくさんいただいております」と感謝し「美味しい給食を製作された皆さんの全ての関係者を代表して、お伝えさせてください。本当にこれ以上ない感謝を捧げます」と約5秒間観客に向け深々と頭を下げた。

この日、今作の舞台となる忍川（おしかわ）中学校の生徒らもサプライズ登壇。寄せ書きのプレゼントをもらった市原は感無量だった。