大腸がん手術の浜村淳90歳、活動再開「戻ってまいりました」
大腸がんの治療のため手術を受け、療養中だったパーソナリティで映画評論家の浜村淳（90）が、8日放送のMBSラジオ『ありがとう浜村淳です土曜日です』に出演し、活動を再開させた。
【写真】90歳に見えない！オシャレな服を着る浜村淳
番組では「ご無沙汰でございます。浜村、戻ってまいりました」とあいさつし「人間、90歳になると、あっちこっちおかしなところが出てきます」「みなさんも、ご自分のお体に十分お気をつけいただきたい」と伝えた。
大腸がんの治療のため手術を受けることがわかった。所属する一丁目一番地の代表取締役社長、谷村淳司氏が同事務所のサイトで20日に発表した。
浜村は1月10日生まれ、京都府出身。A型。ラジオ『ありがとう浜村淳です』、ラジオ『かんさい土曜ほっとタイム』のパーソナリティを務め、お茶の間の人気を集めた。
