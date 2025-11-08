「Yunth」アンバサダー就任で完売続出！BTS・V、日本を魅了する“Vエフェクト”を韓国紙も絶賛

BTS・Vがアンバサダーに就任した日本のスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」で商品が相次いで完売となり、韓国メディアが“Vエフェクト”に驚きを示している。

「Yunth」は11月5日、Vが出演するCMとメイキング映像を公開した。フジテレビの情報番組『めざましテレビ』では「Vが日本で初めてスキンケアブランドの広告モデルに起用された」との紹介とともに、CM映像とインタビューの一部が放送された。

同ブランドのCMが放映されると、日本国内の店舗やオンラインストアでは品切れが続出。「Yunth」の公式SNSは6日、「予想を上回る反響をいただき、一部店頭にて完売の報告を受けております。現在、順次再入荷を進めておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします」と驚きを持って伝えた。

また、Vのアンバサダー就任が発表された10月29日には、「Yunth」を運営するAiロボティクスの株価が7.5％超上昇し、過去最高値を更新する動きも見られた。

このように、Vは存在そのものが“ブランド”かつ“プロモーション”であり、自らの影響力がそのブランドを世界的に成長させる主体となっているのだ。『スポーツソウル』も「BTS・V、Yunthアンバサダー抜擢以降“完売行列”…圧倒的存在感」と見出しを打ち、Vの人気ぶりを報じた。

（写真＝Aiロボティクス）

AiロボティクスはVのアンバサダー就任による反響を受け、「今回の契約をきっかけに、ブランド認知度の向上と海外市場進出のためのグローバル戦略に対する全般的な指針を強化する」と伝えている。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。