なぜモータースポーツで人材育成？ TGR高橋プレジデントが語る「ラリーで若手を育成する理由」とは

「もっといいクルマづくり」を支える「人づくり」という哲学

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、WRC（世界ラリー選手権）への参戦を通じ「もっといいクルマづくり」を追求しています。

その活動の根幹には、常に「人材育成」という強い哲学が存在します。TGRの高橋智也プレジデントは「モータースポーツ活動の根幹は『人づくり』。いいクルマは人がつくるのですから」と語ります。

過酷なラリーの現場でこそ「人」が育つ理由、そしてTGRの未来を見据えた戦略とはどのようなものなのでしょうか。

「もっといいクルマづくり」を支える「人づくり」という哲学とは？ 今回はその中でも「WRCチャレンジプログラム」を解説

TOYOTA GAZOO Racing（TGR）のモータースポーツ活動は、単にレースで勝利することだけを目的とせず、根底には創業以来トヨタが受け継いできた「もっといいクルマづくり」の精神があります。

そして、そのクルマづくりを実践するのは、いつの時代も「人」にほかなりません。

TGRの高橋智也プレジデントは、モータースポーツの現場こそが最高の人材育成の場であると強調します。「トヨタの活動の原点は、いつだって『人づくり』なんです。そのためにモータースポーツという極限の環境を使っています」と、その哲学を明かします。

特にWRCのような極限状態での挑戦は、机上では得られない多くの学びをエンジニアやメカニック、そしてドライバーにもたらすと言います。

TGRはWEC（世界耐久選手権）のようなサーキットレースにも参戦していますが、人材育成の場として「ラリー」を非常に重要視しています。サーキットが閉鎖された管理環境であるのに対し、ラリーの舞台は一般公道（SS＝スペシャルステージ）です。

天候の変化、刻一刻と変わる路面状況、突然のトラブル――。高橋プレジデントは「ラリーは本当に何が起こるか分からない。その『想定外』の連続こそが人を鍛える最高の場です」と、その過酷さの価値を語ります。

クルマが壊れた時、予定通りに進まない時、チーム全体が知恵を絞らなければなりません。

「サーキットと違い、ラリーではサービスパークに戻るまで自分たちで何とかしないといけない場面も多い。その場で瞬時に判断し、解決する力が求められるのです」と高橋プレジデントが指摘するように、ドライバー、コ・ドライバー、エンジニア、メカニックが一体となって最善の解決策を見出すプロセスこそが、人材を大きく成長させることに繋がっているようです。

WRC（世界ラリー選手権）への参戦を通じた「もっといいクルマづくり」とは

TGRの人材育成を具体的に体現しているのが「WRCチャレンジプログラム」です。

このプログラムを通じて、多くの若手ドライバーが世界最高峰の舞台を目指し、ラリーの本場であるフィンランドなどを拠点に過酷なトレーニングを積んでいます。

プログラム3期生として欧州の厳しいラリーで経験を積む松下拓未選手は、「ヨーロッパの道はハイスピードで、日本とは全く異なります。毎日が学びであり、自分の限界に挑戦し続けています」と、世界の壁に挑む日々を語ります。

また、4期生として新たに挑戦を開始した柳杭田貫太選手も、「世界レベルの壁は本当に厚いと感じています。ですが、この素晴らしい環境で走れることに感謝し、一つでも多くを吸収して成長したいです」と、その決意を述べてくれました。

彼らが語るように、海外での挑戦は、単に運転技術を磨くだけではありません。

異国の地でのコミュニケーション、プレッシャーの中で結果を出すためのメンタリティ、そしてTGRの一員としての責任感など、人間としての総合的な成長が求められ、彼らが世界レベルで揉まれる経験こそが、TGRにとって何物にも代えがたい財産となるのかもしれません。

●ラリーの現場から生まれる「未来のトヨタ」。TGRが目指すもの

ラリージャパンのサービスパーク（クレジット： Rally Japan）

TGRがWRCの現場で育成しているのは、ドライバーだけではありません。彼らを支えるエンジニアやメカニックもまた、極限の状況下で「クルマをどうすれば速く、そして壊れにくくできるか」を学び続けています。

高橋プレジデントは、この取り組みの未来について次のように語ります。

「ここで育ったドライバーやエンジニアが、10年後、20年後のトヨタを支える核となってくれることを期待しています。ラリーの現場で得た厳しい経験は、必ず未来の市販車開発に生かされます」

※ ※ ※

WRCチャレンジプログラムで育った若手ドライバーやスタッフが、いつの日かトヨタの「もっといいクルマづくり」の中核を担います。

TGRが目指す「人づくり」は、単なるモータースポーツ活動の枠を超え、トヨタという企業全体の未来を見据えた、終わりなきプロジェクトです。