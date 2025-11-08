ピアジェの新作「ポセション」♡黄金が奏でるタイムレスなエレガンス

ピアジェが誇る「HOUSE OF GOLD」の精神が息づく、新作ジュエリー「ポセション」コレクションが登場しました。繊細なDecor Palace（パレス装飾）と職人技によって生まれるゴールドの輝きは、女性の内なる強さと優雅さを表現。韓国女優チョン・ジヒョンをグローバルアンバサダーに迎え、ピアジェの新たな黄金時代を感じさせる華やかなコレクションです。

ピアジェの新作「ポセション」に宿る黄金の哲学

ピアジェの新作「ポセション」は、1950年代から受け継がれる“ゴールドへの情熱”を体現したコレクションです。ゴールドは職人の手によって命を与えられ、一本一本の彫りに魂が宿ります。

1961年に誕生したDecor Palace（パレス装飾）はその象徴。繊細な彫刻が光を反射し、まるで太陽のような生命力を放ちます。

ゴールドを“素材”ではなく“芸術”として昇華させるピアジェの哲学は、今回の新作でも健在。どの角度から見ても輝くゴールドが、身に着ける人に自信と優雅さをもたらします。

回転するエレガンス──ポセションの魅力

「ポセション」コレクションは、回転するモチーフが特徴。動きのあるデザインは、日常に遊び心と自由なスピリットを添えます。

G33PM100「ポセション」（402,600円・税込）は、シンプルながらもゴールドの存在感が際立つリング。

G33PN100（950,400円・税込）は、エレガントなペンダントとして日常に華を添えます。

そしてG33PO100（3,080,000円・税込）は、ダイヤモンドが煌めく贅沢なデザイン。軽やかに回転するモチーフが光を受けて揺れ、まるで“幸運を引き寄せるお守り”のように輝きます♪

新作「ピース・ド・レジスタンス」が放つ圧倒的存在感

コレクションの中でも注目は、G37PP100「ピース・ド・レジスタンス」（28,380,000円・参考価格）。8カラットのダイヤモンドが散りばめられたメダリオンが、まばゆい太陽のような輝きを放ちます。

チェーンとフォルムの調和が生み出す優美な造形は、ピアジェのクラフツマンシップの真髄。まさに「黄金が呼吸するアートピース」と呼ぶにふさわしい逸品です。

日常に輝きを添える♡ピアジェの新しい時代へ

ピアジェの新作「ポセション」コレクションは、エレガンスと自由、そして洗練を兼ね備えた現代女性のためのジュエリー。日常に寄り添いながらも、特別な瞬間を演出してくれる存在です。

ゴールドが奏でる光と職人の手仕事が生む温もりを、あなたのライフスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか？ピアジェが紡ぐ「黄金の物語」は、これからも私たちを輝かせ続けます♡