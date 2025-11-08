ÅìÌî¹¬¼£¡¢¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤Ë¼Õºá¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ö±¢¤Ê¤¬¤é¤½¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅìÌî¹¬¼£¡Ê58¡Ë¤¬¡¢7Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎABC¥é¥¸¥ª¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4¿ÍÁÈ½÷À¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¡×¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤ä¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤ï¡£¤È¤Ë¤«¤¯1½µ´Ö¤·¤«¤é¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè½µ¤´µ¡·ù¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎÇö¤Ã¤Ú¤é¤µ¡¢Å¬Åö¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ëÊÊ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Êó¤¤¡¢²á¿®¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ5Ê¬¸å¤Ë¡ØËÜÈÖ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÂÎ¤¿¤é¤¯¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ÅìÌî¤ÏÁ°²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖOasis¡×¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¨¤¨¶ñ¹ç¤Ë¥¯¥é¥¹¤Î¤Á¤ç¤±¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£4¿Í¤È¤â¡£¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤È¤«¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤·¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤«¤Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÁ°ºÂ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢²¶¤ÎÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤ä¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É½÷À´ï¡Ê¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÅìÌî¡£¤ªÁ°¡¢¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¡Ö²¶¡¢¡Ø¤Á¤ç¤±¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤«¤Ê¡£¤Á¤ç¤±¤¿4¿Í¤Ç¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£ËÜ¿Í¤Ï¤Û¤á¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ë¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ø²¿¤ä¤Í¤ó¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£
½÷À´ïÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬SNS¤ÇÈ¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅìÌî¤Ï¡ÖÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¶¤È¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Î¡¢¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Î¼ª¤Ë¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¿¤Î¤è¡£²¶¤ÈÃÝ»³¤À¤±¸¸Ä°¡£²¿¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢2¿Í¤Ç¡Ø¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¡ÖËÍ¤ÈÃÝ»³¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤Ê¤¼¤«ÃÝ»³¤Ë¤âÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤òÄÉ¤ï¤»¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£²¶¤â¤Á¤ã¤ó¤È¼Õ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤Ìõ¤»¤º¤Ë¼Õ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£¡¢ÆîÊÆ¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÊý¤â²¶¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£°ìÈÖ±ó¤¯¤ÎÊý¤«¤é·è¤·¤Æ¶á¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó¡Á¥Ð¡Á¤µ¤ó¤Ë¡£¥é¥¤¥Ö¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤É¤Ã¤«¤Îµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤«ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤È¤«¡¢¤É¤Ã¤«¤ÇÆ»¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡£±¢¤Ê¤¬¤é¤½¤Ã¤È±þ±ç¤¹¤ë¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼Õºá¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£