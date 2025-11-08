Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç11·î15Æü¡¢¼Ö°Ø»Ò¥ì¥¯¥À¥ó¥¹Á´¹ñÂç²ñ
¡¡¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤È·ò¾ï¼Ô¤¬¥Ú¥¢¤ÇÍÙ¤ë¡Ö¼Ö°Ø»Ò¥ì¥¯¥À¥ó¥¹¡×¤ÎÁ´¹ñ¸òÎ®Âç²ñ¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¿ÛË¬ÌîÄ®¤Î¤¨¡¼¤ë¥Ô¥¢µ×Î±ÊÆÂÎ°é´Û¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ç27²óÌÜ¡£´Ú¹ñ¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó250¿Í¤¬¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¡£»²²ÃÌµÎÁ¡¢Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã²ÄÇ½¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ë¤¯¤¤¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¥¹¥í¡¼¥¨¥¢¥í¥Ó¥Ã¥¯¡×¤Î»ØÆ³¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¤¹¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¼Ö°Ø»Ò¥ì¥¯¥À¥ó¥¹¶¨²ñ¡×¡Êµ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Î¹õÌÚ¼ÂÇÏÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¾ã³²¼Ô¤ä¹âÎð¼Ô¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥À¥ó¥¹¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®ÍÙ¤ì¤ÐÉ¬¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Àµ¸á¡Á¸á¸å4»þ¡£¹õÌÚÍý»öÄ¹¡á090¡Ê8900¡Ë9492¡£¡Ê¾®ÎÓÌ»Ò¡Ë