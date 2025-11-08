¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¡×¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤é¤Ä¤¯LIV¤Ø¤ÎÆ»¡¡ÀõÃÏÍÎÍ¤¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÆó¤Ä¤ÎÉñÂæ
¡ã¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þ¥¶¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉCC¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡þ7295¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤È¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¾¼´¤ÇÀï¤¦ÀõÃÏÍÎÍ¤¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Âè3Àï¡ÖÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áá¡¹¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥·¡¼¥É¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¹¥ä¥¹¥ä¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿Æ»Ò¥¶¥ë¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¡ÖÍèÇ¯¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥É¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï32°Ì¤È¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2½µÁ°¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï13°Ì¡Ê105.30pt¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì2Ì¾¡ÊÍ»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡ÖLIV¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¡×¤ÈËÜ¿Í¤â°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÈÄ¶¹â³Û¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï324pt¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥¿¥Ö¥¨¥Ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢221.19pt¡Ë¤È¤Ï115.89ptº¹¡£·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤º¹¤À¤¬¡¢µÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏLIV¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ç½½Ê¬¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤â²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈé»»ÍÑ¤Ï¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£LIV¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¼¡Àï¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡£¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀõÃÏ¤ÏÎ¾¥Ä¥¢¡¼¤Ç³Î¤«¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ÀõÃÏÍÎÍ¤¡¡º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
LIV¥´¥ë¥Õ¤¬54¢ª72¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤Ø¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤«¡©
ÊÆ¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª¡¡ÆüÊÆ¶¦ºÅTOTO¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¹¥ä¥¹¥ä¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿Æ»Ò¥¶¥ë¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë
¡ÖÍèÇ¯¤â½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥É¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï32°Ì¤È¥·¡¼¥É·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2½µÁ°¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï13°Ì¡Ê105.30pt¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì2Ì¾¡ÊÍ»ñ³Ê¼Ô¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡ÖLIV¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯¡×¤ÈËÜ¿Í¤â°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¾Þ¶âÁí³Û¤Ï500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÈÄ¶¹â³Û¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï324pt¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÂçÎÌ¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥¿¥Ö¥¨¥Ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢221.19pt¡Ë¤È¤Ï115.89ptº¹¡£·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ï¤Ê¤¤º¹¤À¤¬¡¢µÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏLIV¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ç½½Ê¬¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤â²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÈé»»ÍÑ¤Ï¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£LIV¤ÏÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤À¡£º£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢¼¡Àï¤Ï¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡£¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀõÃÏ¤ÏÎ¾¥Ä¥¢¡¼¤Ç³Î¤«¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
ÀõÃÏÍÎÍ¤¡¡º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
LIV¥´¥ë¥Õ¤¬54¢ª72¥Û¡¼¥ë¶¥µ»¤Ø¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤«¡©
ÊÆ¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª¡¡ÆüÊÆ¶¦ºÅTOTO¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É