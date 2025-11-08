金谷拓実、米復帰初戦の星野陸也ら予選通過 ドイツの27歳が単独首位で週末へ
＜ワールドワイド・テクノロジー選手権 2日目◇7日◇エル・カルドナルatディアマンテ（メキシコ）◇7452ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。
日本勢は4人が出場している。金谷拓実がトータル7アンダー・34位タイで日本勢トップ。これが米ツアー復帰戦の星野陸也と久常涼がトータル5アンダー・65位タイで予選通過を果たした。大西魁斗はトータル1アンダー・92位タイで決勝ラウンドに進むことはできなかった。3位で迎えた27歳のマティアス・シュミッド（ドイツ）が1イーグル・7バーディ・ボギーなしの「63」をマークし、トータル17アンダー・単独首位で決勝ラウンドを迎える。1打差2位タイにニック・ダンラップ（米国）とサミ・ヴァリマキ（フィンランド）が続いた。フェデックスカップ・フォールは今大会を含めて残り3試合。100位までが来季フルシードを獲得、101〜125位には限定的な出場権が与えられる。
