中島啓太は3打差6位で週末へ アルバトロス達成のライ、フリートウッドが首位 マキロイ20位
＜アブダビ選手権 2日目◇7日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦は第2ラウンドが終了した。今大会は年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場している。
6位で迎えた中島は、4バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。首位と3打差のトータル11アンダー・6位タイで週末に進む。現在のポイントランクは12位で、ランク50位までが出場できる次週の最終戦「DPワールド ツアー選手権」は確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季の米国男子ツアーの出場権争いでは、現在9番手につけている。この日、2番パー5でアルバトロスを達成した30歳のアーロン・ライ（イングランド）が「64」をマークし、トミー・フリートウッド（イングランド）と並ぶトータル14アンダー・首位タイに立った。トータル12アンダー・3位タイにアンディ・サリバン（イングランド）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）、リチャード・スターン（南アフリカ）が続いている。ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル8アンダー・20位タイ、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）はトータル7アンダー・24位タイにいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
