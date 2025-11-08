サッカーにおいて、日本人選手の海外移籍が加速している。今夏は新潟のＤＦ稲村隼翔（２３）＝セルティック＝、湘南のＤＦ畑大雅（２３）＝シントトロイデン＝ら、Ａ代表経験のない若手選手が多く海を渡った。なぜ日本人の若手選手が人気なのか。このほど、２３年から代理人を務めるＵＤＮ ＳＰＯＲＴＳのランバート謙氏（３７）がデイリースポーツの取材に応じ、選手の移籍に携わる立場からその理由を明かした。

今夏、連日のように日本人選手の海外移籍が発表された。新潟から稲村、ＭＦ秋山裕紀（２４）、湘南からは畑に加え、ＵＤＮ ＳＰＯＲＴＳ所属以外の選手でもＦＷ福田翔生（２４）、ＤＦ鈴木淳之介（２２）と、有望な若手が続々と海外へステップアップを果たした。ランバート氏によると、平均年齢の低さが近年のトレンドだという。

「欧州のチームが選手を買う時の基準は、クオリティーはもちろん、次に年齢なんです。２５歳以下じゃないと、そもそも興味があまりない。何なら２２歳以下、大卒でも遅いぐらいです」

大前提として、プロサッカー界、特に欧州で選手の移籍は、クラブにとって金銭が動くビジネスとして成立している。平均年齢の低さを念頭に、畑、稲村らＡ代表経験がない選手でも海外移籍が実現する観点を深掘りすると、そのビジネス的側面が浮かび上がってくる。

「お金を出して買ったものに対しては、そのお金をまた回収したい、また売りたいんです」

そもそも日本人選手は南米に比べて「リーズナブルな価格」だという。クラブとして最大のリターンを得られるように、より安く・より若い選手を獲得する流れは当然だといえる。年齢が高いほど売る難易度も上昇するため、“未完成”でも、伸びしろへの期待値の方が高くなるわけだ。

さらに視野を広げると、日章学園高からサウサンプトンに加入（その後、バランシエンヌに期限付き移籍）したＦＷ高岡伶颯（れんと、１８）ら、Ｊリーグを経由せずに直接、欧州に向かうケースも増えている。彼らを発掘する場が「Ｕ−１７Ｗ杯」など世代別での大型大会で、スカウトにとって“大好物”の機会だという。

「多くのスカウトたちがこれらの大会の席を埋めています。彼らにとって非常に重要な優先事項となっている」。活躍した選手は、即リストアップ。日本の原石の確認に余念がない。

日本人選手の評価はなぜここまで上がっているのか。ランバート氏は「シンプルに（海外で）選手たちが活躍しているから」と推測する。中田英寿、本田圭佑ら先人に続いて、欧州でプレーする選手は年々増加。現在は強豪クラブに所属する選手が多く、必然的に評価は上がっている。それらの選手で構成された日本代表が、１０月にブラジル代表を撃破して世界に衝撃を与えたこともあり、欧州マーケットでの“日本人気”は今後も続きそうだ。（デイリースポーツ・松田和城）

◇ランバート謙（らんばーと・けん）１９８８年３月２２日、米国生まれ。高校まで米国、ドイツ、日本を転々と過ごす。日本語、英語、ドイツ語のトリリンガル。ドイツのケルン体育大学を卒業後、ドイツ１部のＦＣケルン、Ｊ１神戸で広報を担当。２３年からＵＤＮ ＳＰＯＲＴＳに入社し代理人に転身。約２０人の選手を担当している。