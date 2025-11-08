国土交通省は７日、有識者会議で検討してきた宅配便の効率化に向けた提言を公表した。

宅配便の基本ルールを定めた文書に、荷物を玄関先や宅配ボックスに届ける「置き配」を選択肢として加えるための改正を検討する。オートロック式マンションで置き配を利用しやすくするため、解錠システムの開発支援を検討することも盛り込んだ。（仁木翔大）

輸送力４割不足

国交省は６月から、大学教授や宅配会社・インターネット通販会社の担当者らで作る有識者会議で宅配効率化の検討を進めてきた。

提言ではネット通販の普及で荷物が増加し、配達頻度が増えていると指摘。２０３０年に北海道、東北、四国、九州の各地方で約４０％の輸送力不足が生じるとの民間試算を示し、配達員不足や輸送効率の低下が今後の課題だとした。

こうした中、置き配の利用拡大が進めば再配達の削減につながるため、対応策の一つとなる。

今回の提言には、貨物自動車運送事業法に基づく標準宅配便運送約款の改正を検討すると明記した。宅配各社はこの標準約款に基づき、自社の宅配便のルールを作る。現在の標準約款では、配達員と受取人の対面による手渡しのみが選択肢となっているため、置き配を加える場合は個別に国土交通相の認可が必要となっていた。

こうした実情を踏まえ、標準約款の中に置き配を選択肢の一つとして位置付ける方向で検討するとした。宅配各社が置き配を提案しやすくなり、利用拡大につながると期待される。さらに、置き配の利用で盗難や破損といったトラブルが起きた際、適切な対応や責任分担を定めたガイドラインを作る方向で検討する。

温度差も

また、オートロック式マンションの解錠システムについては、事業者ごとに仕様が異なり、連携が不十分なため、置き配が利用しづらいとした。配達員の身元確認といったセキュリティー対策もあることから、住民の安全と利便性向上を前提に、事業者間の連携を国が支援する方法を検討する。

このほか、宅配各社の連携による共同配送、バスなどで客と荷物を一緒に運ぶ「貨客混載」といった配達員の負担軽減につながる施策の支援を促すことも盛り込んだ。

ただ、置き配の利用拡大を巡っては、業界ごとに温度差もある。

提言の公表を受け、宅配大手の佐川急便は「お客様の安全と満足度を最優先に、置き配を含む多様な配達方法に柔軟に対応していきたい」とコメントした。一方、マンション開発を手掛ける大手不動産会社の幹部は「利便性も重要だが、居住者の安心が第一だ。マンションへの出入りは信頼できる業者に絞りたいのが本音だ」と話した。

住民の安全・安心と利便性をどう両立していくかが今後の課題となりそうだ。