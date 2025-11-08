2児の母・畠中清羅、6日間“ユニクロ着回し”コーデを披露「お洒落ママのお手本」「全部可愛くて選べない」
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー・畠中清羅（29）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。6日間“ユニクロ着回し”コーデを披露した。
【動画】畠中清羅が披露した、6日間“ユニクロ着回し”コーデ
畠中は「ブラウンニットでmonday→sunday」「今回は “6days ver.” で撮ってみたよ」と玄関から出てくる姿を撮影した動画で、６日分の「#UNIQLOコーデ」をアップ。ブラウンのニットにパンツやスカート、ブランドバッグなどを合わせた“着回しコーデ”を披露した。
動画について「monday to sundayの曲に合わせてテンポよくまとめたのでサラッと見てね〜〜」と紹介し、「どのdayが好き？」「私2dayかも…？笑」とつづっている。
コメント欄には「わー！全部可愛くて選べない」「似合うね」「お洒落ママのお手本」などの声が寄せられている。
畠中は2015年4月に乃木坂46を卒業。17年に結婚し、19年6月に第1子長女（6）、21年10月に第2子長男（4）を出産している。
