＝LOVE大谷映美里「とくべチュ、して」「超特急逃走中」…TikTokバズ先駆者のこだわり ツアー中のメンバーエピソードも「悶えていたのが面白かったです」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/11/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里（おおたに・えみり）が、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（10月18日開催＠千葉・幕張メッセ）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、流行を生み出すTikTokの使い方や、現在開催中のツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の裏話を語ってくれた。
【写真】イコラブ人気メンバー、美デコルテ輝くニットワンピ姿
― まず、ランウェイの感想からお願いします。
大谷：「ガルアワ」には何度か出演させていただいたこともあったのですが、まだ慣れていなくて、とても緊張しました。すごく可愛いお洋服を着させていただいて、スタイリングも自分好みで気分が上がりました。ステージに出ると、皆さんがお名前を呼んでくださったり、ボードを持ってくださっていたりして、とても安心しましたし、嬉しかったです。
― 今注目しているファッションはありますか？
大谷：今年はベレー帽をたくさん被っていきたいです。すでに持っていて、夏の終わりに一度被ってみました。私服ではあまり取り入れたことがなかったので新鮮で良いなと思って、これからも被っていこうと思います。
― スタイル維持で心がけていることはありますか？
大谷：常にお腹に力を入れることです。結構食べるのですが、最近自分では筋トレもしていなくて、日常的にお腹を引き上げて生活すると引き締まるので続けています。
― 「とくべチュ、して」や「超特急逃走中」など、大谷さん発信でTikTokを投稿している印象です。TikTokの使い方のこだわり、バズを起こす秘訣はありますか？
大谷：元々TikTokに疎い人だったのですが、トレンドのキャッチは早めに、面白いものを見つけたら、今流行っていなくても自分が流行らせようという前のめりな気持ちで投稿を続けると、身になるのかなと最近実感しました。
― 新曲「ラブソングに襲われる」は、どのように盛り上げていきたいですか？
大谷：皆さんがたくさん踊ってくださっているおかげで、すでにTikTokのランキングにも入っていますが、私ができることは、これからも投稿を続けること。まだ2番を知らない方もいると思うので、まだ知られていない部分を見つけて、ピックアップして撮影していこうと思います。
― 現在、ツアー中だと思いますが、沖縄公演のときにはメンバーだけで打ち上げをしたというお話も聞きました。
大谷：沖縄ではみんなで延泊してヴィラに泊まりました！そこにはプールが付いていて、みんなで入ったのですが、私だけ入っていなくて、撮影係をしていました（笑）。すごく楽しかったです。
― 沖縄以外にもツアー中のエピソードはありますか？
大谷：辛ラーメン焼きそばのトムヤムクン味がお気に入りなので、遠征したときもコンビニで買って食べていたんです。ライブ終わりに一気に2個食べたんですが、2個目を少しだけ残してしまって、メンバーが「食べたい」と言ってくれたので、あげたら、辛くて悶えていたのが面白かったです。瞳（高松瞳※「高」は正式には「はしごだか」）が全部食べてくれました。
― 最後に、モデルプレス読者に向けて、大谷さんが思う夢を叶える秘訣を教えてください。
大谷：口に出していくこと。夢のための何かを継続して続けること。本当に小さなことでも良いので、何か一つ続けていると自分の気持ちの強さにもなりますし、絶対に見てくれている人がいると思うので、一緒に頑張りましょう。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ ＝LOVEのメンバー。2017年9月6日にソニーミュージックより『＝LOVE』でメジャーデビューを果たす。ファッション雑誌のモデルや、アパレルブランド「Rose Muse（ロゼミューズ）※Roseのeはアクセント付き」のプロデュースを手掛けるなど多岐に渡り活躍中。また、自身のYouTubeチャンネルにてファッションやメイク、日常の様子を日々発信している。
【Not Sponsored 記事】
◆大谷映美里（おおたに・えみり）プロフィール
