

小栗旬とハン・ヒョジュが共演する「匿名の恋人たち」がNetflix週間ランキングで世界3位を達成した。Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」独占配信中（画像：Netflix）

世界31カ国でTOP10入りの快挙

Netflixオリジナル新作ドラマの「匿名の恋人たち」が、意外な広がりを見せました。

10月16日の配信開始からわずか2週で、週間グローバルTOP10（非英語シリーズ部門）入りした国は31カ国に拡大し、最高順位は3位を記録。日本でも登場早々に週間1位を獲得しています。

数字を伸ばしやすいアクションやスリラーではなく、大人の恋愛ドラマが国境を越えて視聴されるのは珍しいことです。

実は本作は、恋愛を描きながら「人との距離を取り戻すこと」をテーマにしています。登場人物たちは一見すると有能で“シゴデキ”なタイプばかりですが、どこか心を閉ざして生きています。他者との関わりを通して少しずつ変わっていく様子が描かれ、仕事や立場に縛られて生きる人にも、静かに響く物語です。

物語の中心にいるのは、小栗旬さんが演じる大手製菓会社の御曹司・壮亮と、韓国俳優のハン・ヒョジュさん演じる視線恐怖症のショコラティエ・ハナです。2人が働くチョコレートショップ「ル・ソベール」には、彼らを見守る人々が集まります。

壮亮を支えるのは、理解ある親友の寛（赤西仁）と、心のケアを担う精神科医のアイリーン（中村ゆり）。厳格な父親（佐藤浩市）や、ビジネス面で右腕となる従兄弟（成田凌）との関係にも、彼の葛藤がにじみます。

一方のハナには、才能を認めて導く師匠の健二（奥田瑛二）がいて、チーフショコラティエの元美（伊藤歩）ら仲間たちと日々の仕事に向き合っています。誰もがそれぞれの距離の取り方に悩み、恋愛ドラマのようでいて、人のつながり方を描いた群像劇でもあります。

恋愛ドラマへの出演は久しぶりとなる小栗旬さんがこの作品を選んだのは、ただの甘いラブストーリーではなかったからだと思います。経験を重ねた人がもう一度心を開くときの戸惑いを、少し笑いを誘うような自然さで見せています。その演技に作為がなく、見ている側の心を軽くさせます。

赤西仁さんをはじめ、不器用さを抱えた登場人物たちの演技にも人間味を感じます。誰もが“匿名”の関係を生きる今の時代に、本音を伝えることの難しさをそっと映しているのです。



恋愛ドラマのようでいて、人のつながりを描いた群像劇のような作品だ。左から小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆり、赤西仁。Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」独占配信中（画像：Netflix）

映画『パラサイト』のクリエイターが集結

この繊細なトーンが成立した理由としては、月川翔監督のもとに集まった制作チームの構成にあります。韓国で企画が立ち上がり、日本の演出に『君の膵臓をたべたい』の月川監督を迎えるという、珍しい形で始まりました。

企画したのは、韓国を代表する制作会社ヨンフィルムです。中規模の実写映画で高い評価を得てきた実力派集団で、近年はNetflix向けオリジナル作品にも積極的に取り組んでいます。今回、フランス映画『匿名レンアイ相談所』を原作に、日本語ドラマとして挑戦したのは同社にとっても新しい試みでした。

韓国チームは、企画・脚本・美術・編集といったクリエイティブ部門を主導し、それぞれの分野に第一線のプロフェッショナルを揃えています。美術のイ・ハジュン氏、編集のヤン・ジンモ氏は、いずれも映画『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞に名を連ねたトップクリエイターです。

一方、日本チームは月川監督を筆頭に、『シン・ゴジラ』で日本アカデミー賞最優秀撮影賞の受賞実績のある撮影監督の山田康介氏らが、現場の演出とキャストの芝居を支えるという役割を担っています。

興味深いのは、創作の全工程を日韓で同じテーブルに乗せ、意思決定を共有した点です。この作品は、釜山国際映画祭でも注目作として出品され、現地で月川監督に話を聞く機会がありました。「やり方の違いに戸惑うこともありましたが、感情の描き方で共鳴できました」と監督は穏やかに語っていました。

さらに聞けば、日本の現場は、段取りや照明、動線を丁寧に積み上げていくスタイルに対し、韓国チームは俳優の感情の流れを最優先に、その場で芝居を変えていく柔軟さを持ち込んだといいます。台本にない動きやセリフが生まれることも多く、最初は戸惑いもあったそうですが、やがてその勢いが現場全体を活気づけていったとか。

Netflixが出資した予算の中で、クリエイティブの共同制作として成立したことが、作品の成功に繋がっているように思います。

月川監督が刺激を受けた“日韓の制作の違い”とは



日韓共同で作り上げた本作。月川翔監督は「ハイブリッドなやり方で、いいバランスが生まれた」と語る。Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」独占配信中（画像：Netflix）

では、日韓の共同制作がどのようなかたちで機能したのかというと、その答えの1つは、現場の設計にありました。日本のドラマ制作の現場ではまだ馴染みのない「プロダクションデザイナー」がキーマンとなって、セットや衣装、照明の光、色のトーンなどカメラに映る全てを統括し、作品の空気感を具現化していったそうです。

この役割を美術のイ・ハジュン氏が担い、物語の舞台となるチョコレートショップ「ル・ソベール」は、彼が3Dで構成図を作り上げ、光の入り方や人物の動線、ショーケースの配置まで緻密に設計したといいます。異国情緒の中にどこか温かみのある絶妙な“温度”が、ドラマ全体のトーンを決めていました。

月川翔監督は、その進め方に強い刺激を受けたそうです。「韓国の方は、まず“これが理想です”という形を示してくれるんです。すべての選択に理由があり、そこから現実に落とし込んでいく。日本は、決められた範囲の中でどう工夫するかを考える文化。どちらも正しくて、そのふたつが合わさったハイブリッドなやり方で、いいバランスが生まれた」と話していました。

自らアイデアを持ち込み、複数の選択肢を提示する韓国スタッフの仕事スタイルを目の当たりにし、監督は「方向性さえ共有しておけば、私の方であとはいくつもの案の中から選ぶだけ。すごく快適でした」と振り返っていました。その手法によって、演出そのものに集中でき、日本チームの繊細な演技指導とも自然に融合して、完成度が上がっていったのかもしれません。

理想から出発する韓国式の発想と、現実を丁寧に積み上げる日本式の手仕事。その両方が混ざり合い、あらゆるシーンでそれが光や質感にも表れています。月川監督は「この経験は日本の制作文化を見直すきっかけになった」とも語り、静かに手応えを口にしていました。



日韓共同で作られた本作。あらゆるシーンの見せ方にこだわりがある。Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」独占配信中（画像：Netflix）

“贅沢なチョコレート”のようなドラマ

この作品で大切にしていたのは、懐かしさと新しさの同居でした。

かつてのトレンディドラマを思わせるような王道のロマンスでありながら、その中に、現代の人間関係や心の距離の描き方をそっと織り込んでいるというもの。伝統に則りながらも新しいものを作りたいという思いは、主人公たちの姿とも重なります。

強烈な刺激を与える作品ではなく、時間をかけて味わうほどに深みが増す、贅沢なチョコレートのようなドラマなのです。

（長谷川 朋子 ： コラムニスト）