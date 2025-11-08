一人で悩まないで… 「大麻依存症」を克服するために相談すべき３つの窓口

依存に悩む人が回復の一歩を踏み出すためには、信頼できる医療機関や相談機関の利用が欠かせません。専門の医療チームや公的支援、そして自助グループの活用方法について、安心して相談できる体制を紹介します。

公受 裕樹（医師）

治療機関と相談先の選択

【経歴】金沢大学医学部卒業精神科単科病院を経て、現在都内クリニック勤務精神保健指定医、産業医【免許・資格】精神保健指定医、産業医

大麻依存に悩む人が適切な支援を受けるには、医療機関や公的相談窓口の活用が重要です。安心して相談できる体制について解説します。

医療機関での専門治療

大麻依存症の治療には、精神科医療機関での専門的な治療が推奨されます。精神科病院や精神科クリニックでは、依存症専門医や精神保健福祉士、臨床心理士などの多職種チームによる包括的な治療が提供されます。

初診時には詳細な病歴聴取、精神状態の評価、身体検査、必要に応じて血液検査や尿検査などが実施され、個別の治療計画が策定されます。外来治療では、定期的な診察による症状評価と薬物療法、個人精神療法やグループセラピーなどの心理社会的介入が組み合わされます。

専門医療機関では、大麻使用の客観的評価のための尿検査や血液検査が定期的に実施されます。これらの検査結果は治療効果の評価や動機づけの維持に活用されます。また、併存する精神疾患や身体疾患に対する適切な治療も同時に提供され、患者さんの全体的な健康状態の改善が図られます。

相談機関と支援団体の活用

大麻依存症の回復には、医療機関以外の相談機関や支援団体の活用も重要です。精神保健福祉センターは、各都道府県・指定都市に設置されており、依存症に関する相談、情報提供、関係機関との調整などを行っています。

専門の相談員による面接相談や電話相談が無料で利用でき、治療機関の紹介や社会復帰支援なども提供されます。保健所では、地域住民の健康相談の一環として依存症相談を実施しており、身近な相談窓口として機能しています。

自助グループ（セルフヘルプグループ）は、同じ問題を抱える当事者同士の相互支援組織です。NA（Narcotics Anonymous）やAA（Alcoholics Anonymous）の大麻使用者向けミーティングでは、体験の分かち合いと相互支援を通じた回復が促進されます。これらのグループへの参加により、孤立感の軽減、回復への希望の獲得、具体的な対処法の学習などが期待できます。

まとめ

大麻の使用は多様な健康被害をもたらし、依存症のリスクを伴う深刻な問題です。身体的影響から精神的影響、社会機能への障害まで、その影響は多岐にわたります。しかし、適切な治療と支援により回復は可能であり、早期の相談と治療開始が重要です。もし大麻使用でお悩みの方や、ご家族に使用者がいらっしゃる方は、まずは精神保健福祉センターや専門医療機関にご相談ください。一人で抱え込まず、専門家と共に回復への道筋を見つけていくことが大切です。

