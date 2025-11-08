「病院に通うのが難しい」と感じたら。専門医が教える【訪問診療】とはどんなサービス?

訪問診療は、患者さんが自宅で安心して療養を続けられるようサポートする医療サービスです。今回は、訪問診療とはどのようなものなのか、「ファミリークリニック荒川」の廣田先生に解説していただきました。

監修医師：

廣田 智也（ファミリークリニック荒川）

日本大学医学部卒業。東京女子医科大学整形外科の医局に入り、整形外科医として多数の地域中核病院にて患者診療に携わる。東京女子医科大学助教を務めた後の2022年、東京都北区に位置する「ファミリークリニック荒川」の院長に就任。日本整形外科学会専門医。認知症サポート医、難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

編集部

訪問診療とはなんですか？

廣田先生

訪問診療とは、医師が定期的に患者さんの自宅を訪問し、診察や治療をおこなう医療サービスです。病院に通うのが難しい人や、自宅での療養を希望する人に向けて、診察、薬の処方、点滴、緩和ケアなどが受けられます。

編集部

往診とは違うのでしょうか？

廣田先生

似たようなイメージがありますが、少し違います。訪問診療は定期的な計画に基づいて患者さんの自宅を訪問し、診察や治療をおこなうサービスですが、往診は急な体調不良などに対応するため、必要に応じて医師が自宅を訪れる一時的な対応です。したがって、「訪問診療は継続的」「往診は臨時的」という違いがあります。

編集部

どのような人が訪問診療を受けられるのですか？

廣田先生

訪問診療は病名に関係なく、通院が難しい人や自宅での療養を希望する人が受けられる医療サービスです。例えば、「重度の心不全や糖尿病といった慢性疾患を抱える人」「がんの緩和ケアや終末期医療を希望する人」「寝たきりで移動が困難な高齢者」「認知症で通院できない人」など、幅広い疾患が対象となります。また、退院後に点滴や酸素療法などの医療ケアが必要なケースも利用できます。医師と相談しながら、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。

編集部

病名によって受けられたり受けられなかったりすることはないのですね。

廣田先生

はい。「身体は健康だけど認知症で通院が難しい」といった場合も訪問診療の対象になり得るため、あまり難しく考えず、まずは相談してほしいと思います。

