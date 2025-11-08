Photo: にしやまあやか

「おろし金なんて正直どれも同じでしょ」と、思っていませんか？ 私も特にこだわりがなく、間に合わせのものを使っていました。

しかし、ユニバーサルデザインで定評のあるOXO（オクソー）の「ジンジャー&ガーリック グレーター」に出合って、その考えは一変。

「もっと早く出合いたかった…！」と心から思うほど、薬味づくりの小さなストレスを驚くほど軽くしてくれたんです。

たくさんおろすならブレンダーも便利ですが、風味や食感を大切にしたい献立のときは、コレが最高の仕事をしてくれます。

使いやすさの秘密は「握りやすさ」と「特殊な刃」

「ジンジャー&ガーリック グレーター」を使ってみて驚いたのは、そのグリップの柔らかさ。

手に馴染みやすく、必要以上に力を入れて握らなくても安定するので、利き手でなくても使えそうです。

根菜の中でも、特にショウガを扱うときって力みやすくないですか？

すっているうちにショウガの繊維がおろし金に絡みついて、だんだんおろしにくくなるあの感覚、地味にストレスですよね…。

ところが「ジンジャー&ガーリック グレーター」は、特殊な刃が絡みつく繊維をしっかり断ち切ってくれるので、最後まで軽い力でどんどんおろせました。

キッチンの引き出しの中でもかさばらない、こぢんまりとしたサイズ感もありがたい。また、吊るして収納できるのフック穴が付いているのも嬉しいですね。

これまで使っていたおろし金とは一線を画す操作性が光っています。

スクレーパーで無駄なくかき集められる

薬味づくりにまつわる、本当のイライラはすりおろした後に待っています。

刃の裏にびっしり張り付いた食材を、恐る恐る指でかき集めて怪我しそうになったり、菜箸で取ろうとしてうまく集められなかったり…。

手間はかかったのに、結局食材を半分くらい無駄にして罪悪感を抱えてしまう、なんてニガい経験ありませんか？

ところが「ジンジャー&ガーリック グレーター」は、そのモヤモヤをあっさり解決してくれました！

なんと、付属のカバーがスクレーパーに早変わり。刃の裏についた薬味を一瞬で根こそぎかき集めることができるんです。

これは賢すぎる！ すりおろした食材を最後まで無駄なく、しかも衛生的に使いきれるのは快感でした。

刃に繊維が絡みにくいので後片付けも本当に楽ちん。低温に設定すれば食洗機も使用可能です。

簡単に作りたての薬味が楽しめるようになった

これまでは、ちょっとした面倒くささでチューブの薬味に頼ることもありました。でも、すりおろしたての豊かな風味はやはり格別。

「ジンジャー&ガーリック グレーター」は軽い力でスムーズにおろせ、後片付けも驚くほど楽なので、薬味づくりのひと手間を“楽しいひと時”に変えてくれますよ。

コレがあれば、豚の生姜焼きや餃子の餡など、風味にこだわりたい料理にも喜んでのぞめそう。鍋が恋しい季節には、存分に活躍してくれること間違いなしです。

