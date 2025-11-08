「大和証券Mリーグ2025-26」、11月6日の試合を俳優・藤木直人が試合会場であるMリーグスタジオで現地観戦。「ついに憧れの場所に来ました！」と興奮すると、ファンは藤木が麻雀ファンであることが一目でわかる服装に「激アツ」と盛り上がった。

【映像】藤木直人が着ていた麻雀パーカー

藤木は以前から麻雀好きであることを公言しており、過去にはMリーグ情報番組「熱闘！Mリーグ」にも出演したことがある。この日は将棋ドラマ「MISS KING / ミス・キング」の出演で接点を持ったプロの棋士でもある鈴木大介（連盟）が所属するBEAST Xの控室を中心に訪問。Mリーガーたちと記念撮影するなど交流すると、さらに試合会場に足を運び「おおー！すごい！」と興奮。その場でBEAST Xの決めポーズを見せると「ついに憧れの場所に来ました！」と続けた。

試合中もBEAST Xの控室で応援を続けると、第1試合はキャプテン・東城りお（連盟）の逆転トップを目の当たりにし「うおー！すごい！さすがキャプテン」と大興奮していた。ファンからは、麻雀が大好きなところを見せまくった藤木に対して「藤木直人マジでイケメンだな」「藤木直人がMスタジオに降臨する日が来るとは」と歓迎のコメントが寄せられると、さらに「いーぴんパーカー着てるの激アツ」と、背中に大きく1筒がデザインされた“麻雀パーカー”を着ていたことにも注目が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

