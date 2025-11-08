「この歳になってもパフォーマンスが上がったという姿を見せたい」

常々そう話す38歳のセッター・深津旭弘（東京グレートベアーズ）が、有言実行のパフォーマンスを見せた。

11月1日に行われた東京GB対サントリーサンバーズ大阪。東京GBはその1週間前の開幕戦でスタメンに名を連ねたバルトシュ・クレク、今橋祐希、後藤陸翔の3人がコンディション不良のためベンチを外れていた。そんなチームの苦境で、ベテランが躍動した。

先発出場した深津は、ヤン・コザメルニクの高さ、村山豪のスピードを活かしたクイックを効果的に絡めながらスパイカー陣の力を引き出し、昨シーズンの王者・サントリーを相手にフルセットに持ち込んだ。第5セットは競り負け、勝利には届かなかったが、カスパー・ヴオリネン監督は、「ベテランへの信頼は厚い。我々は全員でAチーム」と納得の表情だった。

特に今季新加入したアルゼンチン代表アウトサイドヒッターのルチアーノ・ヴィセンティン、ウクライナ代表ミドルブロッカーのコザメルニクが高さを活かした攻撃で高いスパイク決定率を残した。「彼らをこう活かせばチームにフィットする」という形を示したことは今後の試合に繋がりそうだ。

[写真]=古川剛伊

深津はこう手応えを漂わせた。

「いろいろなアクシデントが起こる中で重要なのは、やっぱり普段の練習で、外国人選手も含めて、全員の特徴をどれだけつかめるかだと思う。その点で、今日は僕の中ではヤンやルチに対して、『こうやったら決まるんじゃないか』というイメージがあった。そこは練習からやっていたので、不安はなく、ある程度ゲームは作れるんじゃないかなと思っていました。

ヤンは高さがあってコースの幅も広いので、そこで優位に立てるかなと。ルチも高さとコース幅がある。グレートベアーズのスピードのある攻撃で、彼のその一番の強みをなくしたくなかった。どちらも取れるちょうどいいところが絶対にあると思うので、それを意識しながらやってきて、今日は今までの中で一番いい感じのコンビを作れたんじゃないかと思います。速いコンビをする中で（高さという）長所を殺すのは良くない。速いコンビの中で長所も活かせるように。そこだけ意識しています」

深津はサーブでも、緩急をつけたり前後に揺さぶって相手を崩し、数多くブレイクに繋げた。この日打ったサーブは両チームトップの26本に及んだ。

試合後の記者会見でサーブについて聞くと、「古賀（太一郎）さんに『ここに打ったほうがいい』とずっと言われているんです。僕はコントロールされて、ただ動いているだけ。太一郎の手柄です」と笑った。

隣に座っていた36歳の古賀が、「（言った通りのコースに）そのままやるのも難しいですよ。スキルが必要なので」と言いながら、手元でコントローラーを操作するフリをして笑いを誘う。チームの雰囲気のよさが伝わってきた。

今シーズンに向けて、深津は「もう一度自分自身と向き合って、まだ成長できると思ってやってきた」という。

常に成長し続けようとする姿は、カスパー監督も感じていた。

「彼は戦術的理解にすごく優れていて、私がやろうとしている速いバレースタイルにも合わせてきてくれている。それに、ネットに近いところでのトスやツーアタック、プッシュといったスキルや、ブロックディフェンスもすごく上達している。バレーボールのスキルを上達させるにあたって、年齢はまったく関係ないというのを感じます」

深津は、「精神的にも、肉体的にも、全般的にまだまだやり方はあると思う。『若い時よりもはるかにパフォーマンスがいいね』と思われるような、そんな仕事がしたいなと思っているので、パリ五輪が終わってからそこだけを意識して取り組んできました」と強い意志をのぞかせながらも、「今まで以上に何かを今季やったというわけじゃなく、いつも通り考えながら、楽しみながら、やっているという感じです」と肩肘を張らない。

自然体でバレーと自身に向き合い、進化し続ける姿は、まだまだ未完成なチームに大きな影響を与えている。