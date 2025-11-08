スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が７日（日本時間８日）に１―１と引き分けたエルチェ戦で公式戦７試合ぶりに先発出場し、復活をアピールした。

左足首を負傷していた久保は途中出場したビルバオ戦（１日）に続き復帰２戦目でスタメンに名を連ねた。序盤から攻撃陣をけん引すると、前半２５分にはボレーシュートを放ち、ＧＫにセーブされたものの、積極的にゴールに迫った。後半１９分に負傷明けのコンディションもあって、途中交代となった。

スペインメディア「ＥＬ ＤＥＳＭＡＲＱＵＥ」は選手採点で久保を５点とし「立ち上がりから精力的にプレーし、右サイドで危険な場面をつくり出した。しかし時間が経つにつれて勢いが衰え、１時間で交代となった」と報道。

スペイン紙「ＭＵＮＤＯ ＤＥＰＯＲＴＩＶＯ」は、久保のパフォーマンスについて「１か月半ぶりに先発復帰を果たした。なかなか試合になじめなかったものの、ＤＦをかわしてボレーシュートを放つなどチーム初のチャンスをつかんだ」などと指摘。健在ぶりを伝えていた。

今後、久保は日本代表として国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に臨むが、負傷から回復し、再び日の丸を背負って躍動する姿を見せてくれるはずだ。