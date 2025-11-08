ア・リーグのシルバースラッガー賞発表 2冠王ローリーが初、ジャッジは5度目受賞 36歳スプリンガーは6年ぶり
現地時間7日、MLB機構が2025年アメリカン・リーグのシルバースラッガー賞受賞者を発表した。
捕手部門ではマリナーズのカル・ローリーが初受賞。打率.247、捕手史上初の60本塁打、MLB全体トップの125打点を記録してリーグ2冠に輝き、チームを24年ぶりの地区優勝に導いた。
外野手部門ではヤンキースのアーロン・ジャッジが打率.331、53本塁打、114打点、OPS1.144という好成績を残し、2年連続5度目の選出。打率とOPSはMLB全体トップ、本塁打と打点はローリーに次いでリーグ2位の数字だった。
リーグ王者のブルージェイズからはジョージ・スプリンガーが6年ぶり3度目の受賞。昨季は打率.220、OPS.674と低迷したが、36歳にして打率.309、32本塁打、OPS.959と見事復活を果たした。その他、アスレチックスの新人ニック・カーツら6選手が初選出。遊撃手部門ではロイヤルズのボビー・ウィットが昨季に続いてゴールドグラブ賞とのダブル受賞を飾った。
受賞者は以下の通り。
＜捕手＞
カル・ローリー（マリナーズ）
初受賞
＜一塁手＞
ニック・カーツ（アスレチックス）
初受賞
＜二塁手＞
ジャズ・チザムJr.（ヤンキース）
初受賞
＜三塁手＞
ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）
2年連続6度目
＜遊撃手＞
ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）
2年連続2度目
＜外野手＞
アーロン・ジャッジ（ヤンキース）
2年連続5度目
バイロン・バクストン（ツインズ）
初受賞
ライリー・グリーン（タイガース）
初受賞
＜指名打者＞
ジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）
3年ぶり6度目（指名打者として初）
＜ユーティリティ＞
ザック・マッキンストリー（タイガース）
初受賞
＜チーム＞
ニューヨーク・ヤンキース
2年連続2度目