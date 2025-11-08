現地時間7日、MLB機構が2025年アメリカン・リーグのシルバースラッガー賞受賞者を発表した。

捕手部門ではマリナーズのカル・ローリーが初受賞。打率.247、捕手史上初の60本塁打、MLB全体トップの125打点を記録してリーグ2冠に輝き、チームを24年ぶりの地区優勝に導いた。

外野手部門ではヤンキースのアーロン・ジャッジが打率.331、53本塁打、114打点、OPS1.144という好成績を残し、2年連続5度目の選出。打率とOPSはMLB全体トップ、本塁打と打点はローリーに次いでリーグ2位の数字だった。

リーグ王者のブルージェイズからはジョージ・スプリンガーが6年ぶり3度目の受賞。昨季は打率.220、OPS.674と低迷したが、36歳にして打率.309、32本塁打、OPS.959と見事復活を果たした。その他、アスレチックスの新人ニック・カーツら6選手が初選出。遊撃手部門ではロイヤルズのボビー・ウィットが昨季に続いてゴールドグラブ賞とのダブル受賞を飾った。

受賞者は以下の通り。

＜捕手＞

カル・ローリー（マリナーズ）

初受賞

＜一塁手＞

ニック・カーツ（アスレチックス）

初受賞

＜二塁手＞

ジャズ・チザムJr.（ヤンキース）

初受賞

＜三塁手＞

ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）

2年連続6度目

＜遊撃手＞

ボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）

2年連続2度目

＜外野手＞

アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

2年連続5度目



バイロン・バクストン（ツインズ）

初受賞



ライリー・グリーン（タイガース）

初受賞

＜指名打者＞

ジョージ・スプリンガー（ブルージェイズ）

3年ぶり6度目（指名打者として初）

＜ユーティリティ＞

ザック・マッキンストリー（タイガース）

初受賞

＜チーム＞

ニューヨーク・ヤンキース

2年連続2度目

