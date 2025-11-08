「下半身が気になる」人へ！【グローバルワーク】40・50代が狙いたい「おすすめパンツ」

年齢を重ねると、体型の変化でボトムス選びに悩むことも。そんな大人世代には【グローバルワーク】から登場している、上品シルエットの「パンツ」がおすすめ。美脚見えと快適さ、お手入れしやすさのいいところ取りが期待できるパンツで、オンオフ問わず大人女性の着こなしに寄り添ってくれそう。下半身をすっきり見せつつ、品のあるパンツコーデを楽しみたい人はチェックしてみて。

シルエットにこだわった上品パンツ

【グローバルワーク】「ウツクシルエット極み」\4,193（税込・セール価格）

綺麗なシルエットのアイテムが揃う「ウツクシルエットシリーズ」から、美脚見えにフォーカスしたのがこのパンツ。「脚がまっすぐキレイに見える」（公式サイトより）ように設計されているだけでなく、計算されたテーパードラインや高めのポケット位置などの工夫から、どの角度から見ても美しいシルエットが狙えそうです。ストレッチ素材使用で、さらにウエストには隠し平ゴム内蔵と、はき心地の良さにも期待できる優秀アイテム。

抜け感たっぷりな上品パンツ

【グローバルワーク】「お手入れラクラクセットアップ/ワイドパンツ」\2,744（税込・セール価格）

落ち感のあるワイドシルエットで脚をすらっときれいに見せてくれそうなタックパンツは、大人のきれいめカジュアルにもおすすめです。公式ECサイトでも「体のラインを拾わない絶妙なシルエットが魅力」と紹介。シワになりにくいイージーケア仕様という実用性の高さもポイントです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

Writer：licca.M