¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤ÇÏÃÂê¡Ä½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡È¹ñÊõÇÐÍ¥¡É¤è¤ê¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥â¥é¥Ï¥é±éµ»¡×¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ìõ
TBS¥É¥é¥Þ¤ÎÎòÂåºÆÀ¸²ó¿ô£±°Ì¤Ë
²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÀä¹¥Ä´¤Ö¤ê¤À¡£
½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤¬½é²ó»ëÄ°Î¨¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢½é²ó6.3%¢ªÂè2ÏÃ7.0¡ó¤È¾å¾º¡¢Âè£µÏÃ¤â7.0¡ó¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¸«Æ¨¤·Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤â¡¢º£´ü¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì100Ëü¤òÆÍÇË¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢10·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè£´ÏÃ¤Ï¡ØVIVANT¡Ù¤ÎÂè£µÏÃ¤òÈ´¤¤¤ÆTBS¥É¥é¥Þ¤ÎÎòÂåºÆÀ¸²ó¿ô£±°Ì¤È¤¤¤¦µÏ¿¤â¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
²¼ÇÏÉ¾¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼ç±é¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤Î¹¥±é¤Î¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¡£ÃÝÆâ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷À¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÃË¤¬µã¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥â¥é¥Ï¥é²½ÀÐÃË»Ò¤Îà¥¨¥Ó¥«¥Äá¤³¤È³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³Èà½÷¤Î°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍÍ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¡¢
¡Ò¾¡ÃË¤Î¥â¥é¥Ï¥éÃË¤«¤é¤Î¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡Ó
¡Ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î£±¿Í¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥³¥á¥Ç¥£¤¬¹ç¤¦¤È¤Ï¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ó
¤Ê¤É¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢Åö½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Î¡È¹ñÊõ¡ÉÇÐÍ¥¡¦µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·£±·î¤ÎÅ¥¿ìÁûÆ°¤â¤¢¤ê¡¢µÞî±ÃÝÆâ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤¬´°Á´¤Ë¡¢²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ä¶È³¦¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÝÆâ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ð¤«¤ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£]
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¤¼¡¢ÃÝÆâ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥â¥é¥Ï¥éÃËÌò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡ÃÝÆâ¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤«¤é²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¡ºÍ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¸Õ»¶½¤µ¤â¡©
¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¹¥ÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÁÇ´é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¦¤ÈÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢²èÌÌ¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤âÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ¡ºÍ¤Ê¤µ¤Ë¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬°ìËõ¤Î¸Õ»¶½¤µ¤â´¶¤¸»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡È¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡Éµ¿ÏÇ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î°µ¤¤Ê¤¯¥â¥é¥Ï¥é¤òÆ¯¤¯¾¡ÃËÌò¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¯´ïÍÑ¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡ÃË¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤µ¤Ã¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢ÁÇ¤ÎÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ý¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÝÆâ¤ò¾Þ»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖµÈÂôÎ¼¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡ÖÌò¤Ç¤³¤½¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇ¤ÎµÈÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ª¥é´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÀ¸¿è¤Î±¢¥¥ã¤Ç¡¢¼èºà»þ¤â¤¤¤Ä¤âÇÇØ¤ÇÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¡£¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Ìµµ¤ÎÏ¤¹¤®¤ÆÈà½÷¤Ë°¦ÁÛ¤ò¿Ô¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¥Ï¥Þ¥ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤óµÈÂô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¸¶ºî¤Î¾¡ÃË¤Ï¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¸¶ºî¥¥ã¥é¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¡£¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¡Ê¡Ç22Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Á°É¾È½¤òÊ¤¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯ÄìÎÏ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤â°µ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤
¿ÍÊªÉ¾¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿Î²ÊÍ§Î¤»á¤Ï¡¢ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¾¡ÃË¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥¦¥±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÆâ¼«¿È¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¾¡ÃË¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤²¡É¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±éµ»ÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÃÝÆâ¤µ¤óËÜ¿Í¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤Ç¡¢»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥â¥é¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤â¡¢°µ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±ÅÀÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤²¡É¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¾¡ÃË¤Ï¡ØÃÞÁ°¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬¹¥¤ß¡Ù¡Ø»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥«¥ì¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌîºÚ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¡Ù¤Ê¤É¤È¾¼ÏÂÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÃÞÁ°¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤ËÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»ëÅÀ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÇÚ¤Î°Õ¸«¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¡¢¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤é¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÄ¾¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ö°ã¤Ã¤¿¤é¼Õ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥È¥³¤ÎÝø·ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¼ÏÂÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡È¤«¤ï¤¤¤²¡É¤¬¾¡ÃË¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î¥¥ã¥é¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥É¥é¥Þ¤ÏÃæÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¡¢¾¡ÃË¤ò¼è¤ê¤Þ¤¯¾õ¶·¤â¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¸å¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit
¼èºà¡¦Ê¸¡§Æà¡¹»Ò