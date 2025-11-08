51万回再生され2.3万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんにかまってもらえて幸せそうな子猫の姿。「私も猫吸いしたい」「バンザイ猫たんかわいい」などのコメントが寄せられ、多くの視聴者を魅了していることがわかります。

うれしくてバンザイしちゃう

Instagramアカウント「ネコ」に投稿されたのは、保護されたばかりの黒猫「おこげちゃん」が飼い主さんにかまってもらっているときの様子。おこげちゃんは、車の下に隠れて鳴いているところを保護されたそうです。

まだ子猫のおこげちゃんは、愛らしさ抜群。ぱやぱやの毛が生えたやわらかいおなかがとくに可愛らしく、飼い主さんは思わず顔をうずめてぐりぐりしてしまったそうです。おこげちゃんはバンザイポーズで歓迎モードだったそうですが…？

ガジガジしちゃうけどゴロゴロしちゃう

おこげちゃんは、なぜか飼い主さんのおでこをガジガジ。噛むということは嫌がっているのかな？と思いきや、おこげちゃんはずっとのどをゴロゴロ鳴らしていたといいます。つまり、ゴキゲンだったといえますね。

おこげちゃんが嫌がることをしたくはない飼い主さんは、念のため「でも、ぐるぐるしてるからいいんだよね？」と確認してみたそうです。するとおこげちゃんは短く「にゃう」とひとこと。ちゃんと返事ができました！

甘えん坊なおこげちゃん

飼い主さんに顔をなでなでされ、ご満悦そうだったというおこげちゃん。「にゃう」には「もっとして」という意味が込められていたのかもしれませんね。おこげちゃんはかなりの甘えん坊なようで、飼い主さんの膝の上をめぐって先住猫ちゃんにバトルを挑むこともあるそうですよ。

おうちには、チャコちゃん、マチちゃん、点ちゃんと先輩猫が3匹もいるとのこと。猫社会のルールを優しく、ときには厳しく教えてくれることでしょう。おこげちゃんの成長が楽しみです！

可愛い甘えっぷりを見た視聴者からは「ゴロゴロ言ってるから嬉しいんだ」「やめないでほしいニャって言ってるようです」など、おこげちゃんの気持ちを代弁するようなコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「ネコ」には、4匹の猫ちゃんたちが思い思いに甘えたり遊んだりしている様子が投稿されていますよ。これからはおこげちゃんの成長記録もたくさん投稿されることでしょう。

