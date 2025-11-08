インスタグラムで娘の死去を報告

米大リーグ・ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムで娘の死去を報告。球団、夫人会メンバーからは続々とメッセージが届けられている。

ベシアは先月、急遽チームを離脱。球団の発表では「深刻な家庭の問題に対処するため」とされ、2年連続の世界一になったワールドシリーズ（WS）のロースターにも登録されていなかった。

今年4月に妻ケイラさんの妊娠を公表。出産間近とみられていたが、夫妻それぞれのインスタグラムには「私たちの美しい娘は、10月26日に天国へ旅立ちました」と記され、悲痛の報告となった。

投稿のコメント欄には、球団やその関係者らからメッセージが続々と届き、大谷翔平もいいね欄で反応している。

「君たちのことをずっと考え、愛を送っているよ」（ドジャース公式アカウント）

「ずっと祈っているわ。大好きよ」（球団共同オーナーのビリー・ジーン・キングさん）

「私たちがあなたたちを支えるわ。大好きだよ！」（キケ・ヘルナンデスの妻マリアナ・ビセンテさん）

「スターリングを一生忘れないわ！」（ブレイク・スネルの妻ヘンリーさん）

「あなたたちをとっても愛しているわよ」（ウィル・スミスの妻カーラさん）

「あなたたちと、あなたたちの美しい天使のことをずっと考えているわ」（フレディ・フリーマンの妻チェルシーさん）

「愛と祈りを送るわ」（米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のレポーターのキルステン・ワトソンさん）

WSではベシアへの連帯が示され、ドジャースの選手だけではなく、ブルージェイズの選手も帽子にベシアの背番号「51」の白文字を刻んでいた。



（THE ANSWER編集部）