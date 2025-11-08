俳優の堺雅人（５２）は「半沢直樹」「リーガル・ハイ」「真田丸」など多くの当たり役を持っている。人間味を感じさせる血が通った演技で数々の名作を生み出しても「まだまだ半人前。常に危機感を持っています」と慢心はない。その意欲の源泉はどこにあるのか。８年ぶりの主演映画「平場の月」（土井裕泰監督）の公開を１４日に控える国民的俳優の素顔に迫った。（有野 博幸）

律義で礼儀正しい堺は、記者会見や舞台あいさつで自分が話していない時にも、背筋をビシッと伸ばし、共演者の言葉に耳を傾ける。「猫背で、だらしない人間なんです。だから気をつけていないと、とんでもなく失礼な感じになっちゃう」。それを認識している時点で、だらしない人間ではない。この日も記者の目を見て、丁寧に質問に答えた。

代表作のＴＢＳ系ドラマ「半沢直樹」は２０１３年放送の第１シリーズ最終話で平成以降のドラマで最高となる視聴率４２・２％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録。決めゼリフの「倍返しだ！」は流行語になった。社会現象を巻き起こし「現場の高揚感は思い出としてあります。朝まで撮影していて、数字が出た瞬間にどーっと歓喜の声が上がりました。幸せな瞬間に立ち会えて良かったです」と振り返る。

約３０年の俳優人生。ターニングポイントは「半沢直樹」だけではない。「０８年公開の『クライマーズ・ハイ』などで報知映画賞（助演男優賞）を頂いて、あの年の経験は大きかった。賞を頂くのは、とってもうれしいんだなと実感した。その後も『リーガル・ハイ』（１２年）の古沢良太さん、『真田丸』（１６年）の三谷幸喜さんとの出会いも忘れられない」と思いを巡らせた。

当たり役と出会うと、そのイメージが定着することを敬遠する俳優もいるが、「イメージが強くなれば、また違う役を当たり役にすればいい。来た球をフルスイングするだけです」と頼もしい。その一方で「毎回、当たり役にしようと思っているけど、それは自分が決められることじゃない。後からついてくるものなので、期待し過ぎないことが大事。ボーナスみたいなものです」と冷静に語る。

「半沢直樹」「ＶＩＶＡＮＴ」（２３年）の演出を手掛けた福澤克雄氏（６１）は、堺について「３０ページくらいの台本を一人でしゃべっても、一度も間違えない。役者になるために生まれてきた人」と敬意を表する。堺は「役者はライセンスのない商売ですから、お墨付きをもらっていない。今でも半人前感、偽物感があります。もっとうまくなりたいし、もっともっといい役者になりたい」と気を引き締めている。

「ＶＩＶＡＮＴ」で共演している阿部寛（６１）は、堺の巧みなセリフ回しに脱帽している。セリフの覚え方に独自の秘策があるのか。「悪戦苦闘、七転八倒しながら頑張る。口に出して、ブツブツと言い続けないと覚えられないので、ひたすら繰り返すだけです」。それを含めて、俳優業は準備が大事な職業だ。「この年齢になって、特に準備の大事さを痛感している。当日になってから頑張るのは無理なんです。いかに前日までに頑張れるかを意識しています」

着実にキャリアを重ね、適度な余裕を持てるようになったことも事実だ。「撮影現場に演技プランをＡ、Ｂの２つを用意していったとして、スタッフさんとの話し合いでプランＣになったら、何の躊躇（ちゅうちょ）もなくＡ、Ｂを捨てる覚悟がある」。時には失敗することもあるが「すいませんと謝って、もう一回やらせてもらえばいいんです。疲れた時こそ、出せる力があるとも思っています」。

根っからの芝居好きで「芝居が趣味」と公言している。「冬のロケで朝４時、冷たい雨が降っていたら、嫌な気持ちになりますよね」。そんな時には「好きでやっているんだろうと自分に言い聞かせて、必死に奮い立たせる。それで、やり始めたら、やっぱり楽しい」。意外にもスポーツが苦手で「球技とか何もできません。大学の演劇サークルで体力づくりのために走ったら、情けないことに足を疲労骨折しました。でも、最近はロケで草原を走ったり、砂漠を駆け上がっているので鍛えられました」。

「平場の月」は、中学時代の同級生である堺演じる青砥と井川遥（４９）演じる須藤が５０代となって再会して恋に落ちる物語。「好きな人に、大人になってから再び出会い、もどかしい思いを抱えながら、ひかれ合う。観客は自分の人生経験を反映させて楽しめる映画です」。青砥が印刷会社の同僚（でんでん）と木造アパートで鍋を囲むシーンがお気に入りで「古き良き日本映画という言葉を想起させる場面ですね」。

来年には、２３年に放送された主演ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」の続編など話題作が控えている。「この先もずっと役者を続けられる保証はないので、いま自分ができることを全力でやる。そして楽しむ」と意欲的だ。その表情には充実感がにじみ出ている。

〇…「平場の月」で恋人役を演じた井川は「半沢直樹」でも共演しており、気心が知れた間柄だ。堺は「井川さんは優しくて、クレバーで素敵な女優だと思っていたけど、撮影を通じて無邪気な少女の部分も知ることができました」。一方の井川は堺について「幹がどっしりしている。それでいて、平場の機微を感じられる人。愛にあふれている堺さんのおかげで、穏やかに優しい気持ちで撮影が進んでいました」と誠実な人柄を評した。

◆堺 雅人（さかい・まさと）１９７３年１０月１４日、宮崎市出身。５２歳。早大在学中の９２年、劇団「東京オレンジ」旗揚げに参加。２０００年度後期のＮＨＫ連続テレビ小説「オードリー」で注目され、映画「クライマーズ・ハイ」（０８年）などで報知映画賞助演男優賞、映画「武士の家計簿」（１０年）などで同主演男優賞。１６年のＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」に主演。妻は女優の菅野美穂。１男１女がいる。