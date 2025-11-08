ＭＬＢは７日（日本時間８日）、打撃のベストナインに相当するア・リーグのシルバースラッガー賞を発表し、Ａ・ジャッジ外野手（３３、ヤンキース）が２年連続５度目の受賞を果たした。Ｄ・ジーターらに並んで球団史上最多の受賞回数となった。

ジャッジは今季、１５２試合に出場し、打率３割３分１厘で首位打者を獲得。右肘を痛めて離脱した期間がありながら、自身初の２年連続５０本塁打となる５３本塁打、１１４打点はリーグ２位だった。外野手部門で今年も同賞が贈られた。

捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせて２冠に輝いたＣ・ローリー捕手（２８）は初受賞。２人のＭＶＰ争いにも注目が集まっている。

ア・リーグの同賞受賞者は以下の通り。

▽捕手

Ｃ・ローリー（マリナーズ）初受賞＝打率・２４７、本塁打６０、打点１２５

▽一塁手

Ｎ・カーツ（アスレチックス）初受賞＝打率・２９０、本塁打３６、打点８６

▽二塁手

Ｊ・チザム（ヤンキース）初受賞＝打率・２４２、本塁打３１、打点８０

▽三塁手

Ｊ・ラミレス（ガーディアンズ）６度目＝打率・２８３、本塁打３０、打点８５

▽遊撃手

Ｒ・ウィット（ロイヤルズ）２度目＝打率・２９５、本塁打２３、打点８８

▽外野手

Ａ・ジャッジ（ヤンキース）５度目＝打率・３３１、本塁打５３、打点１１４

Ｂ・バクストン（ツインズ）初受賞＝打率・２６４、本塁打３５、打点８３

Ｒ・グリーン（タイガース）初受賞＝打率・２５８、本塁打３６、打点１１１

▽指名打者

Ｇ・スプリンガー（ブルージェイズ）３度目＝打率・３０９、本塁打３２、打点８４

▽ユーティリティー

Ｚ・マッキンストリー（タイガース）初受賞＝打率・２５９、本塁打１２、打点４９

▽チーム

ヤンキース