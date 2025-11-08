タレントなえなの（24）が、7日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。“タワマンデビュー”した年齢を明かし、出演者を驚かせた。

なえなのは「マンションって何階が好きですか？」と出演者に問いかけると、「私ずっとタワマンに憧れがあって。30階に住んだんです、1回」と語った。若くしてタワーマンションに住んだことについて、千鳥のノブが「1人暮らしってこと？ すごいね。（今）24歳でしょ？」と驚くと、大悟も「早いね〜。タワマンまで行くのが」と感心した。

また「何歳の時？」との質問には「はたちぐらい」と告白。ノブが「はたちでタワマンの30階に住んだん！？」と思わず声を上げると、なえなのは「窓もでっかくて、東京の夜景が一望できるようなすごい家で」と振り返った。

そして、「普通だったら夜景見て『きれいだな』って思うかなと思って憧れてたんですけど。東京中の家を見たら、東京にはこんなにたくさんの人間が住んでて、自分なんかちっぽけな人間なんじゃないかって。自分がいなくなっても、誰も気にしてくれないんじゃないかって思っちゃって。引っ越しました」とオチを語った。

現在の住居については「でもタワマンは好きなので、今タワマンの2階に住んでるんです」と低階層に移ったと報告。設備面での魅力を訴え「めちゃくちゃいいんですよ。これが私の中のベストだと思って。ゴミいつでも出せるし」と満足げだった。