元宝塚歌劇団の雪組娘役で女優の彩月（さいづき）つくしが7日までに、インスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。

彩月は、小さな手で指をつかむショットをアップ。「ご報告」と題し「このたび、第二子となる女の子を出産いたしました」「おかげさまで母子ともに健康です。」「新しい命のぬくもりに触れ、この上ない幸せとともに、命を育む尊さをあらためて感じています」などと伝えた。

さらに「2年半ぶりの新生児育児に戸惑うこともありますが、日々の小さな幸せをかみしめながら、家族とともに穏やかに歩んでいけたらと思います」「これからもあたたかい目で見守っていただけたら幸いです」と記した。

彩月は11年、97期生として入団。雪組配属。16年「ローマの休日」千秋楽をもって退団した。退団後も「エリザベート」「TOP HAT」「マタ・ハリ」など、ミュージカルを中心に女優として活躍。一方で、17年に高等学校卒業程度認定試験に合格し、同年10月に慶大通信教育課程経済学部に入学し、来春卒業予定となっている。

また、22年1月に結婚を発表し、23年7月に第1子となる長女を出産し、報告。舞台活動とともに育児、学業も併行させてきた。