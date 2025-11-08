２０２４年度に全国の道路で起きた陥没は計９８６６件に上ることが７日、国土交通省のまとめでわかった。

２３年度の１万２２０９件から２割減となった。原因別では、上下水道管などの地下埋設物の破損が全体の約２割に上り、同省は自治体に適切な点検を求めるとしている。

同省によると、２４年度に見つかった陥没は、直轄国道が７２件（１％）、自治体管理の国道を含む都道府県道は１１６９件（１２％）、市区町村道が８６２５件（８７％）だった。

発生原因は、側溝などの道路排水施設が最多の３５８３件（３６％）。上下水道やガス管、通信ケーブルなどの地下埋設物が大半を占める「道路占用物」は計１８４１件（１９％）あり、大半が下水道（１３３１件）となっている。

特に都市部では、下水道の破損による陥没の割合が高く、東京２３区は４８％、政令市は２２％を占め、いずれも原因別で最多だった。

国交省は、１月に起きた埼玉県八潮市の県道陥没を受け、設置後３０年以上の大型下水道管の重点調査を実施中で、「下水道を含む地下埋設物の老朽化はますます進む。各自治体も点検を徹底してほしい」と呼びかけている。