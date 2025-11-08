好きな「芸能一家」ランキング！ 2位は柄本明＆佑＆時生ら「柄本一家」、では1位は？【2025年最新】
芸能界という華やかな世界で輝く芸能一家は、多くの人にとって憧れの存在。世代を超えて支持を集める姿には、確かな魅力があります。
All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな芸能一家」ランキングを紹介します！
明さんは「劇団東京乾電池」を主宰し、現在も舞台や演出に参加。出演映画『盤上の向日葵』『栄光のバックホーム』『架空の犬と嘘をつく猫』の公開も控えています。佑さんは『いつか無重力の宙で』（NHK総合）で天の声と呼ばれるドラマの語りを、時生さんは『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（NHK総合）で主人公の愛犬の声を務めており、兄弟そろって声の演技でも存在感を見せています。
回答者からは「皆さんそれぞれが演技がうまくて、大活躍されていたから」（30代女性／東京都）、「佑の顔が好き。あと家族4人でご飯を食べて話す映像が面白くて好きになった」（30代女性／群馬県）、「柄本さんは親子ともに顔が似てるので、将来が楽しみです」（40代男性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、木村拓哉さん、工藤静香さん、Cocomiさん、Koki,さんら木村一家です。「SMAP」と「おニャン子クラブ」の大人気アイドルだった木村さんと工藤さんの電撃結婚が、当時大きな話題を呼びました。
長女のCocomiさんはフルート奏者、次女のKoki,さんはモデル・俳優として活躍。SNSには幼少期の写真や互いの誕生日を祝う様子など、家族の仲むつまじい姿がたびたびアップされています。
回答コメントでは「娘さんが明るく天真爛漫で素敵なのと、お父様のYouTubeもよく拝見しています」（30代女性／東京都）、「美男美女揃いだから」（30代男性／長野県）、「親だけ、子だけでなく、全員が活躍されている」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
