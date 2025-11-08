£¸ÆüÄ«¤â»³·Á¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·âÁê¼¡¤°¡¡Äá²¬¡¦¿·¾±¡¦ÆîÍÛ¡¦ÊÆÂô¤ÇÌÜ·â¾ðÊó¡¡»ÔÄ®Â¼¤ä·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
8ÆüÄ«¤â»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤¬ÉÕ¶á¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼¤ä·Ù»¡¤ÇÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°£¶»þ¤´¤í¤«¤é¶û°ú¥¨¥ê¥¢¤Ç£³·ï¤ÎÌÜ·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£①¸áÁ°£¶»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô¼÷¤Ç1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¡Ë②¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢Äá²¬»ÔÃæÅÄ¤Ç1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¡Ë③¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢Äá²¬»Ô¾ïÈ×ÌÚ¤Ç1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¡Ë
¿·¾±»Ô²¼¶âÂô¤Ç¤Ï¸áÁ°£¶»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¥¯¥Þ£±Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó60¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¿·¾®³Ø¹»ËÌÊýÌó150¥áー¥È¥ëÀèÉÕ¶á¡£
ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°£µ»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºûÌîËÜÄ®¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¡ÊÌó1.2¥áー¥È¥ë¡Ë¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆîÍÛ»Ô¤Ç¤Ï¸áÁ°7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¼¿»³¤ÎÍ¼Äá¤Î´ÛËÌÊý300¥áー¥È¥ëÉÕ¶á¤Î½»Âð¤ÈÀ¾Â¦¤Î»³¤Î´Ö¤Ç¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¡ÊÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¡Ë¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£