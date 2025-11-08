フィンセント・ファン・ゴッホ（1853〜1890）の軌跡を「家族」からたどる大規模展「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が、東京都美術館（東京・上野）で開催中だ（12月21日まで）。わずか10年の制作活動を駆け抜け、37歳で世を去った画家の作品と名声は、ゴッホの弟、その妻、そして甥の存在無しには今日ほど世界的なものにはなっていなかったかもしれない。いかにして現在の「ゴッホ像」は形作られていったのか。そのドラマに迫る。

【画像】テオ、ヨー、ウィレムがつないだ夢 東京都美術館「ゴッホ展」公開中の必見作

「ゴッホ」と聞くと、頭の中にパッと電灯がともったように《ひまわり》や《糸杉》の絵を思い浮かべる。

フィンセント・ファン・ゴッホ 《画家としての自画像》 1887年12月-1888年2月 油彩、カンヴァス 65.1×50cm ファン・ゴッホ美術館、アムステルダム（フィンセント・ファン・ゴッホ財団）

でももしヨー（ヨハンス・ファン・ゴッホ＝ボンゲル）という一人の女性がいなかったら、私たちの脳にパッと浮かぶこれらの反射は起こらなかったろう。

ゴッホは画家を志して10年でこの世を去った。たった10年しか、絵を描いていないのだ。しかもその10年の最初の3年間は素描の訓練に費やしている。それから描き始めた油絵は暗い色調だった。やがてパリに出て最先端の絵画を目の当たりにして「この暗い色調は、もしかして古臭いのでは」と恐る恐る明るい色を使い始めたのが亡くなる4年前。つまり、私たちが「ゴッホ」と聞いてパッと思い浮かべるゴッホ特有の色彩と筆使いのスタイルは、たった4年の間に生み出されたものなのだ。

弟、弟嫁の尽力

さてゴッホが画家になり、そして画家としての生活を続けられたのは、テオ（テオドルス・ファン・ゴッホ）という弟の存在無くしては語れない。このテオこそゴッホに画家になるよう勧めた張本人であり、一番の理解者であり、精神面でも生活面でも支えた、ソウルメイトだった。

ゴッホが27歳で画家になる決意をし、37歳という若さで亡くなった後、ではこのテオがゴッホの残した大量の作品を世の中に押し出していったのかと思いきや、なんとテオはゴッホが亡くなって、たった半年後に病気でこの世を去っている。

ゴッホの物語はあっけなくここで終わりを告げて、ゴッホは「幻の画家」としてうっすらと美術史の背景に溶け込んでしまってもおかしくはなかった。

ところがテオ亡き後動き始めたのがテオの妻・ヨーだった。

このヨーの存在を驚きをもって知ることができるのが、この展覧会の醍醐味でもある。

ヨーのまなざし

ヨーは美術の専門家ではなかった。なのだがヨーは自らの目でゴッホの作品を見、その重要性を感じ取り、愛情深く、そしてゴッホの作品が広く世の中に知られるように戦略的に動き始めた。

ヨーは文学を学んでいて、翻訳の仕事の経験があったことも幸運だった。テオが保管していた膨大なゴッホからの手紙を整理し始めたのだ。力強く、熱を帯び、芸術への思いや苦悩を余すことなく言語化しているゴッホの手紙は、作品を理解するための副読書ともなり、世の中へゴッホを押し出す力にもなっていった。

そんなヨーのまなざしが生きているかのように、会場にはゴッホの言葉が印象深く、散りばめられている。

芸術家としてこうありたい、という情熱的な願い、同世代作家の作品への惜しみない賛辞、熱心に集めた新聞挿絵の版画や、あこがれてやまない浮世絵への思い。興奮ぎみに語られた言葉と共に作品を見ると、見慣れた浮世絵ですら、まるで初めて出会うかのように感動的に見えてくる。

自画像を「まるで死神のような顔」

会場にはゴッホが愛したものがいっぱい詰まっていて、「孤独」「狂気」「天才」といった今までゴッホに貼りついたキャッチーなフレーズが一瞬で風化して吹き去ってしまうほどだ。私の目に映るのは、愛したり、学んだり、創作したりでとても忙しそうにしているゴッホの姿ばかりだった。

《画家としての自画像》（1887年12月−1888年2月）は、この展覧会で主役級の作品だ。これはゴッホの息遣いを感じながらゴッホ自身と向き合える、観る側に興奮と緊張と喜びを抱かせる傑作である。

会場は平日でも来場者が多く、とりわけこの自画像の前で足を停めてゆっくり見入る人は多い。このことを想定してか、解説文が作品から少し離れた壁に貼られている。

落ち着いて読める。

実はこういったさりげない配慮があちこちで感じられる展覧会だ。

おかげでじっくりと読めたこの解説によれば、ゴッホ自身はこの自画像を「まるで死神のような顔」と評していたようだ。

ところが実際にゴッホと会ったヨーは、まるで正反対の感想を持っている。

ヨーが初めてゴッホと会ったのはゴッホが亡くなるほんの2ヶ月前だった。ヨーは夫のテオから、ゴッホが病気がちなことを聞いていたので、すっかり弱々しい男の姿をイメージしていた。なのだが実際目の前に現れたゴッホはがっしりとした体つきで、血色が良く、笑みを浮かべていた。そして毅然とした様子で、夫のテオよりよほど丈夫そうに見えたという。そしてこのキャンバスの前の自画像が、その時のゴッホの姿にとても似ていたという。

改めてもう一度自画像の作品を見てみる。

少し怖い気もする。

死の気配を感じたゴッホは死へと向かい、生命力を見たヨーはゴッホを永遠に生かす仕事に取り掛かっていくのだ。

ゴッホはヨーだけでなく、生まれたばかりの甥のウィレム（フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホ）にも会っている。そして3日間テオの家族と一緒に過ごした。ゴッホはゆりかごに眠るウィレムの姿を、涙を浮かべながら見つめていたとヨーは回想している。

夫のテオが亡くなったのは、結婚して2年も経たないうちだった。ヨーは自分ではどうにもならない力に押されて人生の方向をぐっと変えられてしまった。その後、ヨーがどのようにして立ち上がり、そしてゴッホを世の中に送り出す仕事に取りかかっていったのか。これはぜひ展覧会でゴッホの作品とともに味わっていただきたい。

そしてヨーの次に物語のバトンを受け取ったのが、あの時ゆりかごの中で眠っていたウィレムだった。ウィレムはエンジニアとして自分の人生を歩みながら、ファン・ゴッホ美術館の設立まで粘り強くつなげていった。

ゴッホの作品と出会う時、私たちはこの物語の延長線上にいる。

＊本稿は展覧会図録『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』を参考に執筆した。

土居彩子（どい・さいこ）

1971年富山県生まれ。多摩美術大学芸術学科卒業。棟方志功記念館「愛染苑」管理人、南砺市立福光美術館学芸員を経て、現在フリーのアートディレクター。

