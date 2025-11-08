ウエストランド井口、吉本芸人への尽きない怒り「当たり前のような顔して給料40万少ねーなって」

ウエストランド井口と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの新番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』が11月6日（木）より配信。

番組の中で、井口が吉本芸人への尽きない怒りを露わにする一幕があった。

番組中盤、吉住が「（芸人が）給料40万しかもらってないんですよとか言ってたら、いやいや世間一般だともらってるだろうって（井口が）言ってた」と、井口が持つ一般的な目線のスタンスに言及。

井口はこれに、「まず大前提、吉本が嫌いっていうのもあるし」と衝撃の告白。

続けて、「（吉本芸人は）諸先輩方が作り上げてきてくれたものなわけじゃないですか、劇場とか」「それをすっかり忘れて、当たり前のような顔して劇場に出てだりーなとか言って40万もらいました少ねーなってやばいじゃん」と、強烈な怒りを爆発させた。

さらに、「（井口が所属する）タイタンなんて、事務所行くたびに爆笑問題がいるからこの（事務所の）壁があるんだとかもう痛感しまくる」「爆笑問題がいなかったら何もないんだから」と自身の事務所を引き合いに出し、恵まれた環境への感謝が見えないように感じる吉本芸人への不満を語っていた。