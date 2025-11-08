11月14日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!〜果てしなき迷宮編〜」を放送。

映画『果てしなきスカーレット』公開記念！芦田愛菜×岡田将生×吉田鋼太郎 豪華出演者たちが挑む新たな知的好奇心バラエティー。実際に世界各国で起きた摩訶不思議な7つのミステリーについて、“金曜ミステリークラブ”の会員達が繰り広げる白熱の考察バトル！ミステリー小説好きの芦田は、その衝撃の真相に辿り着けるのか!?

◇極寒の冬山で遭難した軽装の親子…22時間後に奇跡の生還劇

◇一人暮らしの男性を襲う、物が消えたり動いたりする怪現象の家！

◇インド各地で勉強ができない生徒が突如天才に変貌！謎の集団カンニング事件

◇警察官97万人が総動員！韓国で社会現象となった伝説のイケメン脱獄犯

◇ミスコン女王に悲劇！圧倒的大本命がまさかの大敗…疑惑の投開票

◇大脱出劇！何も持たずに風呂場に閉じ込められた男性がまさかの方法で生還！

◇部屋に怪物がいる！3歳の女の子に8ヶ月間も恐怖を与えた“怪物”の正体とは？

さらに、MCノブも太鼓判！“昭和100年”の節目に振り返る“昭和ミステリーベスト5”も。日本中を震撼させた、超能力者ユリ・ゲラー、竹藪から発見された謎の2億円など…令和では考えられない超なつかし秘蔵映像を大放出！

出演：芦田愛菜、岡田将生、吉田鋼太郎、イモトアヤコ、横澤夏子

MC：ノブ（千鳥）

VTR：近藤春菜（ハリセンボン）、関太（タイムマシーン3号）、長谷川雅紀（錦鯉）、ひょうろく