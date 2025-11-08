11月8日は「レントゲンの日」　医療現場以外でも活躍する「X線」

「11月8日」。今日は何の日でしょう？答えは「レントゲンの日」！1895（明治28）年に、ドイツの物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン（通称レントゲン博士／1845〜1923年）が「X線」を発見したことにちなんで制定されました。

偶然見つかった謎の光「X線」

レントゲン博士は、1895（明治28）年11月8日に「X線（X−ray）」を発見したことで、1901（明治34）年に第1回のノーベル物理学賞を受賞しています。

真空管を使った実験中に偶然発見された「X線」。「手が透けて骨を見ることができる」謎の光。そのため「未知数」とか「正体不明」という意味を持つ「X」を名前に付けたと言われています。

私たちの目に見える可視光線は、約380〜780nm（ナノメートル）という波長で、何か物に当たることで遮られてしまいます。しかし、電磁波の一種で目に見えない「X線」の波長は約0.01〜10nmと短く、物質を通り抜けることができる性質を持っています。この原理を利用したのが、私たちが健康診断などで受ける「X線」検査です。体を透過する光のエネルギーの差を、影のように映し出したものがレントゲン写真です。

私たちにとって身近なのは健康診断で受ける「X線」検査（illustAC）

医療、工業、セキュリティ、さまざまな分野で活用される「X線」

この技術は、現在では医療現場だけでなく、空港や鉄道、公共施設などのセキュリティ検査や工業分野、ブラックホールなどを観測するためロケットや人工衛星などに搭載されているX線望遠鏡の開発など、さまざまな分野で活用されています。

過去に何度か、空港での手荷物検査で何度か引っかかったことがあります。「これくらい大丈夫だろう」と思っていた爪切りやヘアスプレー缶、しっかりと画像に映ったようであえなく没収。侮れないと思った瞬間でした。

実は先日、何十年ぶりというくらいに肺の「X線検査」を受けてきました。久しぶりに自分の胸部周辺の画像を見て、その鮮明さにびっくりしました。そして、「肺も心臓もキレイですね」という医師の言葉に、なぜかちょっとドキドキしました。裸を見られている感じ（笑）。何はともあれ、日進月歩で進化する医療機器のおかげで、私たちの健康も守られているのかも。レントゲン博士、ありがとうございます！

【画像】レントゲンや空港などでの手荷物検査で利用されるX線（1枚）