降板後に“ニヤリ”

米大リーグのドジャースは、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。ドジャースの山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのワールドシリーズ第6戦に先発登板。王手をかけられた状況で3勝3敗のタイに戻す好投を見せた。試合中には実は笑みを浮かべた瞬間があり、米記者から「気づかなかった」と驚きの声が上がっている。

3-1の6回。2死一、二塁のピンチを迎えたがバーショを空振り三振に仕留め切り抜けた。ベンチに戻る山本。帽子を被ったままで下を向き、口元に微かな笑みを浮かべていた。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」が現地5日、公式YouTubeで公開したハイライト映像に映っていたワンシーン。全米記者協会員のチャド・モリヤマ氏は自身のXに、山本の笑顔の画像を公開。「FOXの短編映画を見ていたんだ。第6戦で降板する時にヤマがニヤリとしていたのには気づかなかったよ（笑）」と驚きを示して投稿した。

山本は第7戦でもリリーフ登板で勝ち投手に。WSでは3勝を挙げ、MVPに輝いた。



（THE ANSWER編集部）