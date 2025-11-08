300円に見えないよ！おしゃれなだけじゃない！使うと良さがわかる優秀食器
商品情報
商品名：すくいやすいカレー皿（ブルーライン）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480764085
カレー好きさんは必見！ダイソーの『すくいやすいカレー皿（ブルーライン）』
食器のバリエーションが豊富なダイソー。キッチングッズ専門店にありそうな、ユニークな食器も売られているのでパトロールがやめられません♡
先日、ちょっと面白い食器を発見しました！それが、こちらの『すくいやすいカレー皿（ブルーライン）』という、カレーを食べるのにぴったりなお皿です。
価格は330円（税込）。今回購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
ホーロー食器のような、どこかレトロでおしゃれなデザインに心惹かれて購入してみました！
清潔感のある真っ白なカラーにブルーのラインが印象的。質感もツヤッとしていて、お料理が美味しそうに見えます。
盛り付けたカレーも、より鮮やかに見えて食卓に映えます。
早速こちらのお皿を使って、カレーをいただいてみました！
お皿の縁が高めに設定されているためスプーンですくい上げやすく、スムーズに口に運ぶことができました。
カレー以外にも、パスタやメインのおかずなどにも使い勝手の良いお皿です。
『ボウル（ななめカレー皿、約25cm）』もおすすめ！
同じくダイソーで以前購入した『ボウル（ななめカレー皿、約25cm）』も、カレーを食べるのに便利で愛用しています！
よく見ると片側の底が斜めに深くなっているのが特徴。この形状のおかげでスプーンでルーがすくいやすく、最後までカレーをきれいに食べることができます。
こちらのお皿も、価格が330円（税込）となっています。
お皿がやや深くなっていることで、スプーンをお皿の縁に寄せるようにしてルーをスッとすくいやすいです。
ボウルの底が斜めになっているためごはんが全部ルーにつからず、ごはんの食感を楽しみながらカレーを食べられるのもポイントです。
今回は、カレーをより美味しくいただける、ダイソーのおすすめ食器を2種ご紹介しました。
カレーを食べる機会が多い方には、どちらも買って損なしのアイテムです！ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。