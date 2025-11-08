フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズNHK杯（大阪）が、7日に開幕。日本勢では2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22）、銅メダルの坂本花織（25）の男女エースが出場する。

女子フィギュア界の新星・中井亜美の強みは究極のプラス思考と鋼のメンタル

GPシリーズ初戦フランス杯で初出場初優勝した中井亜美（17）の後塵を拝した前世界女王の坂本にとって、上位6人が進出し、年間王者を決めるGPファイナル（12月4日開幕=名古屋）出場に向けて最低でも表彰台がノルマになる。

今季は中井以外にも、第3戦カナダ杯でGP初優勝の千葉百音（20）、フランス杯3位の住吉りをん（22）、第2戦中国杯3位の渡辺倫果（23）らの若手、新鋭が台頭。日本勢同士による熾烈なファイナル進出争いが繰り広げられている。

ファイナルの日本勢上位2人は来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表選考の対象となる。今季限りでの引退を表明している坂本としては、まずはファイナルに進出して結果を残したいところだが、仮に進出を逃しても、逆転は十分に可能だ。

シーズンを追うごとに安定するタイプ

日本スケート連盟が定めたミラノ・コルティナ五輪の選考基準によれば、代表3枠のうちの1つは、男女とも全日本選手権（12月18日開幕=東京・代々木第一体育館）の覇者に与えられる。

坂本は過去にもファイナルに出場できなかったり、優勝を逃したりしても、全日本選手権を制して代表入りを勝ち取ってきた土壇場での勝負強さを持っている。4位に終わった18-19年シーズンのファイナルは紀平梨花（23）に優勝を譲ったが、全日本でその紀平を抑えて初めて頂点に立ち、世界選手権（埼玉）の代表入りを果たした。21-22年シーズンは、コロナ禍でファイナルが開催中止となり、一発勝負で臨んだ北京五輪代表選考会を兼ねた全日本を制して北京五輪出場を決めた。

スロースターターの坂本はシーズンを追うごとにスケーティングや演技が安定するタイプ。全日本はシーズン中盤以降に行われる。心身ともに充実した状態で臨めるため、好結果につながっているのだ。

これまで何度となく重圧をはねのけてきた坂本。女王の底力を発揮できるか。