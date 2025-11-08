穴あけ不要で保護もできるだと…？！“欲しい”が詰まった100均有能カバー
商品情報
商品名：もこもこ缶バッジカバー しろふわアニマルズ
価格：￥110（税込）
対応サイズ（約）：直径57mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4978446026259
保護しながら可愛く持ち歩ける♡セリアで見つけた缶バッジカバー
アニメやアイドル、VTuberなど。グッズが展開されるとほぼ絶対といっていいほど、缶バッジが販売されますよね！せっかく買っても家の中に眠ってる…。
そんな方はセリアの推し活グッズ売り場に並んでいる『もこもこ缶バッジカバー しろふわアニマルズ』で、かわいく保護しながら持ち歩いてみてはいかがでしょうか！
使い方は簡単で、背面の切り込みから入れるだけ。対応サイズは直径57mmの缶バッジです。
表面部分は透明カバーが付いていて、缶バッジを擦れや汚れから保護することができます。
また上部にループがついているので、手持ちのボールチェーンやナスカン、カラビナなどとあわせればバッグに付けたり、コーディネートに取り入れることができますよ！
缶バッジのピンで穴をあけずに持ち歩いたり、飾ることができるのでとってもおすすめです。
セリアにはこんなタイプの缶バッジホルダーも！
商品名：アニマル缶バッジホルダー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：直径7.5cm（耳部分除く）
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792436066
売り場にはこのほかにも缶バッジ系のグッズが！たとえばこちらの『アニマル缶バッジホルダー』。
先ほどの商品と同様にふわっとしたぬいぐるみのようなアイテムなのですが、こちらは保護するタイプではなく、ループ部分に缶バッジのピンを通して固定するホルダータイプです。
リボン付きでとってもキュート♡ループ付きなので、ボールチェーンなどと組み合わせれば持ち歩きもできますよ。
今回はセリアの推し活グッズの中から、缶バッジに便利なアイテムをご紹介しました。穴あけ不要で可愛く持ち歩けるアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。