お笑い芸人カンニング竹山（54）が11月7日にXを更新し、「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる発言が炎上したことに対して言及した。

【こちらも読む】カンニング竹山がフジテレビ関与の疑惑を否定も…落語家・立川雲水が「後輩が女を20人集めて…」と暴露

竹山は10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に出演し、参政党が参院に提出した「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について同党の梅村みずほ参院議員らと議論。その中で竹山は「気持ちは分かる。ただ、日の丸を嫌いな人もいて、好きな人もいて、いろんな考えの人がいて国家だと思う」「モラルの問題だから、法律で決めることじゃないんじゃないかな」と語ったことで、SNSは大炎上。

5日にはXで《なんか炎上してますと聞いて見たら俺またSNSでめんどくさい事になっとるやんけ！》《私、日章旗も君が代も国防も大事だと考えてる人間です！お間違えなきよう宜しくお願いします》と弁明した。

しかし、炎上は収まる気配がなく、7日には作家の門田隆将氏が自身のXで《カンニング竹山という人物が日本国旗を損壊しても表現の自由と主張して国民の怒りを買っている》と投稿。竹山は即日反応し、《いつも色々と拝見し勉強しております。それ全然違いまして私の真意が全然違うように伝わっており大変困っております》と困惑する様子を見せている。

「竹山さんと言えば、ユーチューバーでタレントのフワちゃんが、芸人のやす子に誹謗中傷した際にケンカ両成敗を提案するような発言をしたり、フジテレビ騒動では同局や中居正広氏擁護と取れる発言でたびたび批判されていました。レギュラー出演する『アッコにおまかせ』でも自身が炎上キャラであるとネタにしていたほど。2015年ごろにフジテレビ系『バイキング』でほぼレギュラー出演して以来、キレ芸キャラからハッキリ物申すご意見番として視聴者の支持を得ました。ただ近年は、政治や事件など専門外のコメントを求められる機会も増えて、炎上頻度が高い。ご意見番はリスクが大きいのでやりたがる芸人も多くはなく、貴重なタイプながら、本人にとっては今後続けるか悩みどころでしょう」（芸能リポーター）

昔のようにご意見番が何でも発言できる時代ではないのだ。

◇ ◇ ◇

フジテレビ騒動では自身の女性関係も暴露されたカンニング竹山。●関連記事【こちらも読む】『カンニング竹山がフジテレビ関与の疑惑を否定も…落語家・立川雲水が「後輩が女を20人集めて…」と暴露』…もあわせて読みたい。