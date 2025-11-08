2019年に「コミックシーモア」で連載が始まり、2022年に実写ドラマがTOKYO MXで放送開始となったラブコメ漫画『デブとラブと過ちと！』。2025年10月6日からはアニメの放送/配信も始まっています。

TVアニメ『デブとラブと過ちと！』第2弾PV｜TOKYO MXほかにて2025年10月6日（月）より放送＆各配信サービスにて配信開始！（YouTube）

https://youtu.be/B0OmSeYS46w



本作は『Plus-sized Misadventures in Love!』という英語タイトルで、漫画とアニメがリリースされています。

https://x.com/Crunchyroll/status/1954679152772100104

アニメのほうは、Crunchyrollで日本と同日に配信開始となっています。

漫画とアニメがリリースされているアメリカで本作がどう受け止められているのか、シーモアコミックスの営業担当者に話を聞いてみました。

ーー漫画『デブとラブと過ちと！』の海外販売部数（ダウンロード数）は？

担当者：ダウンロード数に関しては、弊社が運営する「MangaPlaza」では約4.6万ダウンロードとなります。

ーー漫画版はアメリカでどういう評価？

担当者：日本での評価と似ているかと思いますが、「ロマンス、ミステリー、コメディが織り交じったストーリーが面白く、テンポやバランスが良い」といったストーリーを評価する声があります。

また主人公の夢子に関して「明るく自身があるキャラが魅力的」「プラスサイズであるのに自信にあふれた夢子が魅力的」といったコメントは海外の方が多い印象です。「これは本当に日本のキャラなのか、アメリカで出す用にローカライズされてこの見た目になっているわけじゃないんだよね？」というような現地の声もあったそうです。

ーーアメリカの読者層は？

担当者：主に女性読者様がついています。普段から少女マンガを読んでいるユーザーが多いですが、成人向けの重厚なストーリーの女性マンガを読むような読者様からも人気です。

ーーありがとうございました。

アニメ『デブとラブと過ちと！』は下記テレビ局/配信サービスで放送/配信中です。

放送：

TOKYO MX、サンテレビ、BSフジ、ABCテレビ、北海道テレビ放送、長崎文化放送、テレビ愛媛、山形テレビ、新潟テレビ21、北陸朝日放送など。

配信：

U-NEXT、アニメ放題、Lemino、アニメタイムズ、ABEMA、Amazon Prime Video、Disney+、TVer、Huluなど。

『デブとラブと過ちと！』公式サイト

https://s.mxtv.jp/anime/debulove/[リンク]

『デブとラブと過ちと！』原作コミック

https://www.cmoa.jp/title/174614/[リンク]

※画像提供：シーモアコミックス、アニメ『デブとラブと過ちと！』製作委員会

(執筆者: 6PAC)