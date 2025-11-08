高市首相が７日の衆院予算委員会で、単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字化目標を取り下げると明言した。

経済成長により中長期的な財政再建を目指す考えだが、財政規律の緩みを警戒する声も出ている。

ＰＢは借金に頼らず、税収などで社会保障や公共事業など基礎的な政策経費をどれだけ賄えているかを示す。２００２年に当時の小泉内閣が「１０年代初頭の黒字化」を目標に掲げたが、リーマン・ショックや東日本大震災などを受け、黒字化目標の先送りを繰り返してきた。

ただ、好調な企業業績を受けた税収増などでＰＢは改善傾向にある。名目国内総生産（ＧＤＰ）に占める赤字の割合は、２０年度に９・１％まで悪化したが、２５年度は０・５％となる見通し。内閣府が８月に示した試算では、１％台半ばの実質経済成長率が続く場合、ＰＢは２６年度に３・６兆円の黒字になると見込む。

しかし、この試算には補正予算による影響を織り込んでいない。今年度の補正予算が大規模になれば、黒字化は難しいとの見方が広がっていた。

高市氏は２１年９月の自民党総裁選で、ＰＢの黒字化目標を凍結する方針を示していた。高市氏が政策路線を継承する安倍元首相も２２年、ＰＢの２５年度黒字化を巡り、期限を区切った目標設定に反発。岸田内閣の経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）への明記が見送られた経緯がある。

高市氏は２６年度の黒字化にはこだわらず、今月とりまとめる経済対策では必要な分野への予算を拡充し、「積極財政」をアピールするとみられる。もっとも、日本の債務残高は世界でも最悪の水準だ。

ＳＭＢＣ日興証券の丸山義正氏は「黒字化は遅れれば遅れるほど、実現が難しくなる。財政規律が緩むと市場が受けとれば、金利上昇につながり、企業や家計の投資意欲をそぐ可能性がある」と指摘する。