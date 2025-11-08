『ばけばけ』ヒロイン・高石あかり、初写真集が大反響で重版決定！幻想的なメリーゴーランドSHOTなど公開

2024年2月16日に株式会社東京ニュース通信社から発売された「高石あかりファースト写真集 幻灯」の重版が決定。これを記念し、未公開カットが特別公開された。

【写真】夕日に照らされた海辺での白ワンピSHOTなども公開

現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める高石。俳優としての確かな存在感はもちろん、ファッション誌や広告など、幅広いフィールドで活躍の場を広げている。

そんな高石の写真集が重版されることを受け、写真集には掲載しきれなかったアザーカットが特別公開された。

“幻”をテーマに撮影を行った本作は、台湾の台南・高雄エリアロケを敢行。撮影期間中にしか設置されていなかったという、まさに“幻”のようなメリーゴーランドでのカットのほか、大きな金魚に驚いている瞬間など、3泊4日のロケで垣間見れた高石の様々な表情をお届けする。

重版分は、11月下旬より順次全国の書店にて販売開始予定。写真集には、高石の魅力がぎゅっと詰まっているので、これを機にぜひ彼女の写真集を堪能してみてはいかがだろうか。

※高石あかりの「高」ははしごだか