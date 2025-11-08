ららぽーと豊洲で旅気分を楽しめる「らら旅まつり」--全国の名物どんぶりやご当地アイドルに出会う
アーバンドック ららぽーと豊洲は11月22日〜24日、「らら旅まつり in アーバンドックららぽーと豊洲」を開催する。
らら旅まつり in アーバンドックららぽーと豊洲
期間中、1F シーサイドデッキにはキッチンカーが特別出店する。たらばがに丼やねぎ塩牛タン丼、ローストポーク丼、釜揚げしらす丼など、日本各地の名物どんぶりを販売する。
特盛 たらばがに丼(北海道 魚と肉と北海道 蔵)
1F ノースポート/サウスポート/センターポート イベントスペースには、旅行にまつわる企業ブースが登場。旅行気分が楽しめる展示やグッズの販売を行う。
ブース出展企業一覧
11月23日〜24日には、1F シーサイドデッキにて「とよすの星降るランタンナイト」を開催する。参加費は6,000円。
1F メインステージでは、ご当地アイドルたちが出演するイベントを日替わりで開催する。
11月22日出演の「ばってん少女隊」
