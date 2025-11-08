¸Ï¤ì¤ëÃÝÎÓ¡Ä¥¿¥±¥Î¥³¤ËÇ÷¤ë´íµ¡¡ª¡©¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¡È²ë¤Î¶¼°Ò¡É
¼ÑÊª¤äÏÂ¤¨Êª¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤äßÖ¤áÊª¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¡¦¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¤Î¶ñºà¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥±¥Î¥³¡£½Õ¤Î¿©Âî¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃÝÎÓ¤Ï¡ÖÃÝ¼èÊª¸ì¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃÝÎÓ¤¬º£¡¢¤¢¤ë³²Ãî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¸µ¶§¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î³°Íè¼ï¡Û
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸¶»º¤Î¡Ö¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï2020Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÅ²¬¸©¤ä»³Íü¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢µþÅÔ»Ô¤äÄ¹²¬µþ»Ô¤Ê¤ÉµþÅÔÆîÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¤âËÌÀÝÃÏ°è¤ÇÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔÉÜ¤äÂçºåÉÜ¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜÉÂ³²ÃîËÉ½ü½ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µþÅÔÉÜÆâ¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Î²Æº¢¤«¤é¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¿¥±¥Î¥³ÇÀ²È¤«¤é¡ÖÃÝÎÓ¤ÎÍÕ¤äÃÝ¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£JA¤Ê¤É¤¬ÃÝÎÓ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ú´û¤ËÁ´¹ñ¤ËÊ¬ÉÛ¡ª¡© ÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤â³ÎÇ§¡Û
ÀÐÀî¸©¤Õ¤ì¤¢¤¤º«Ãî´Û¤Î¸µ´ÛÄ¹¤Ç¡¢ÀÐÀî¤à¤·¤Î²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÉÙÂô¾Ï¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤â´û¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÙÂô¤µ¤ó¤ÏÌë¡¢ÅÅµå¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ÆÃî¤òºÎ½¸¤¹¤ë¡ÖÅô²ÐºÎ½¸¡×¤ò¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙÂô¤µ¤ó¤¬¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯8·î¤Ç¤·¤¿¡£²Ã²ì»ÔÈªÄ®¤ÇºÎ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1É¤¤Î¥á¥¹¤Î¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï²Ã²ì»ÔÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤äÇò»³»ÔÆâ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï»Ö²ìÄ®¡¢¾®¾¾»Ô¤Ê¤É¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¼î½§»Ô¿¿±ºÄ®¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙÂô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ï°ÜÆ°ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤ËµÞÂ®¤ÊÊ¬ÉÛ³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥á¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥¹¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÀÐÀî¸©Æâ¤ÎÃÝÎÓ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¶âÂô¤ä¾®¾¾¤â¥¿¥±¥Î¥³¤Î»ºÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÃÝÎÓÈï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ë¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡Û
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ï¥Á¥ç¥¦ÌÜ¥Ä¥È¥¬²Ê¤ËÂ°¤¹¤ë²ë¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£À®Ãî¤Ï3¡Á4¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢¿¨³Ð¤Ï»å¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°æÂ¡Ê¤Ï¤Í¡Ë¤Î±ï¤ÏÀèÃ¼Éô¤¬´Ë¤¯¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ª¥¹¤È¥á¥¹¤Ç¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¤Ï³¥³ì¿§¤ÇÀèÃ¼Éô¤Ê¤É¤¬°Å¿§¡¢¥á¥¹¤Ï²«³ì¿§¤ÇËöÃ¼ÉôÊ¬¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ï²ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Î¥á¥¤¥¬Îà¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ïÎà¤Î²ë¤Ç¡¢¥Î¥á¥¤¥¬Îà¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç·¿¤ÇÁ°æÂ¤ËÌÏÍÍ¤äÈÃÌæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÄÃî¤ÏÂÎÄ¹3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢ÂÎ¿§¤ÏÃ¸¤¤ÎÐ¿§¤äÅí¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÃÝ¤ÎÍÕ¤Ë»ºÍñ¡¢ÍÄÃî¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Û
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤ÏÃÝ¤ÎÍÕ¤òÊÄ¤¸¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÍñ¤ò»º¤ó¤ÇËú¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÄÃî¤¬À¸°é¤¹¤ë¤È¶á¤¯¤ÎÍÕ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÍÕ¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷¹çÀ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃÝ¤Ï¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÀ¸°é¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃÝÎÓ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤¬¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÎ¢Ç¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬È¾¸º¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÚÈï³²¤Ê¤·¤ÎÃÝÎÓ¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¡© ¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬ÂÐºö¡Û
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ï¶áÇ¯ÆüËÜ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾Ü¤·¤¤À¸ÂÖ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Î¥á¥¤¥¬Îà¤Ë¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëÇÀÌô¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇÀÌô¤ò¤Þ¤¤¤¿ÃÝÎÓ¤Ç¤Ïº£Ç¯¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤ÎËú¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÕ¤ä»Þ¤´¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÜ·â¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎËÉ±Ö½ê¤Ø¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥Ê¥Á¥¯¥Î¥á¥¤¥¬¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ï½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¤«¤ÊÃÝÎÓ¤Î·Ê´Ñ¤äÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥±¥Î¥³ÇÀ²È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Èï³²¤ÎËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
