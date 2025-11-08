久保建英がリーグ戦6試合ぶりの先発出場…レアル・ソシエダはエルチェとドロー
レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が、リーグ戦6試合ぶりの先発出場を飾った。
ラ・リーガ第12節が7日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でエルチェと対戦。前節復帰を果たした久保がリーグ戦6試合ぶりに先発に名を連ねた一戦は、25分に左サイドからセルヒオ・ゴメスがクロスを上げると、ファーサイドで待っていた久保が左足ダイレクトボレーで合わせて枠を捉えるシュートを放ったものの、GKマティアス・ディトゥーロの好守に阻まれて得点とはならなかった。
スコアレスで前半を折り返して迎えた57分にはアルバロ・ロドリゲスのゴールでエルチェに先制点を許したが、88分にウマル・サディクが倒されたことでPKを獲得すると、これをミケル・オヤルサバルが決めてレアル・ソシエダが追いつくことに成功した。
試合はこのまま1−1で終了。リーグ戦2連勝中だったレアル・ソシエダの連勝はストップしたものの、4試合負けなしを継続している。なお、久保は64分までのプレーとなった。
【スコア】
エルチェ 1−1 レアル・ソシエダ
【得点者】
1−0 57分 アルバロ・ロドリゲス（エルチェ）
1−1 89分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
ラ・リーガ第12節が7日に行われ、レアル・ソシエダは敵地でエルチェと対戦。前節復帰を果たした久保がリーグ戦6試合ぶりに先発に名を連ねた一戦は、25分に左サイドからセルヒオ・ゴメスがクロスを上げると、ファーサイドで待っていた久保が左足ダイレクトボレーで合わせて枠を捉えるシュートを放ったものの、GKマティアス・ディトゥーロの好守に阻まれて得点とはならなかった。
試合はこのまま1−1で終了。リーグ戦2連勝中だったレアル・ソシエダの連勝はストップしたものの、4試合負けなしを継続している。なお、久保は64分までのプレーとなった。
【スコア】
エルチェ 1−1 レアル・ソシエダ
【得点者】
1−0 57分 アルバロ・ロドリゲス（エルチェ）
1−1 89分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）